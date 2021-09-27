أفضل المنصات لاستضافة ومشاركة مقاطع الفيديو مجانًا

الوكيل الإخباري - نحتاج جميعًا من وقت لآخر إلى مشاركة مقاطع الفيديو مع الآخرين، وذلك سواء كانت مقاطع خاصة أو حتى مقاطع ترفيهية يود المستخدم نشرها. وتتوفر مجموعة كبيرة من المواقع والمنصات التي تسمح برفع، واستضافة، ومشاركة المقاطع .

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ومن ناحية أخرى فإنه من الممكن استخدام تلك المنصات في رفع مقاطع الفيديو بغرض نشرها بين عدد كبير من المستخدمين وتحقيق أعداد كبيرة من المشاهدات ولكن كل خدمة من خدمات رفع واستضافة مقاطع الفيديو تضم مميزات وعيوب مختلفة عن الأخرى.



ولعل الحديث عن مقاطع الفيديو أو المحتوى المرئي عمومًا لا يمكن أن يتم دون ذكر منصة يوتيوب. وذلك حيث إنها المنصة الأكثر انتشارًا والتي تتيح أيضًا استضافة ومشاركة المقاطع. ويمكن للمستخدم رفع فيديوهات بمساحة تصل إلى 265 جيجابايت.

وتتميز يوتيوب بأنها تتيح جعل مقاطع الفيديو “خاصة” بعد رفعها. أي لا يمكن لأي شخص آخر أن يصل إليها أو لمحتواها إلا بإذنك. وذلك إلى جانب أنها منصة مثالية في حالة تود نشر محتوى احترافي في مجال ما. خصوصًا أنها تحقق لك الدخل أيضًا.



وتأتي منصة Vimeo كبديل مثالي ليوتيوب. حيث إنها تسمح أيضًا برفع الفيديوهات واستضافتها إلى جانب إمكانية مشاهدتها من قِبَل الآخرين كذلك. وتوفر Vimeo خدماتها مجانًا مع وجود باقات مدفوعة.

تأتي أيضًا منصة Dailymotion كبديل مميز خصوصًا لسكان القارة الأوروبية. ويمكن وصف هذه المنصة بأنها المنافس المباشر ليوتيوب. وهي تتيح رفع المحتوى ومشاركته مع الآخرين كذلك.

ومن ناحية أخرى فإن منصات مثل Google Drive و OneDrive من جوجل ومايكروسوفت على الترتيب تلعب دورًا مميزًا في استضافة ومشاركة مقاطع الفيديو. لكن هذا بالنسبة للمقاطع الخاصة والتي لا يود المستخدم نشرها على نطاق واسع أو السماح للآخرين بإيجادها في نتائج البحث.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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