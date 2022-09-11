أفضل تطبيقات السفر التي يستوجب الاستعانة بها

الوكيل الإخباري - توجد الكثير من تطبيقات السفر التي يمكن الاستعانة بها وإتباعها للحصول على الكثير من الخدمات المختلفة أثناء الرحلة السياحية وقت السفر، لذا يمكن تحديد عدد من النصائح التي يمكن إتباعها أثناء تحميل هذه التطبيقات.

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جوجل المترجم

لا يجب أن يكون حاجز اللغة بمثابة عقبة مع تطبيق الترجمة سهل الاستخدام، حيث أنه يمكنه ترجمة أكثر من 103 لغة مختلفة فقط عن طريق كتابة النص في الهاتف.

يمكن تنزيل 59 للوصول حتى عندما لا يكون لديك اتصال بيانات، ويمكن ترجمة 38 من خلال توجيه كاميرا الهاتف إلى لافتة شارع أو قائمة عشاء.

لا تقدم ميزة الكاميرا دائمًا نتائج مثالية، ولكنها غالبًا ما تكون جيدة بما يكفي لتعطي الفكرة.

TravelBank

يساعد هذا التطبيق صاحب العمل في إنشاء ميزانية لرحلة بناءً على تكاليف السفر الفعلية، ويمكن استخدام التطبيق لحجز أشياء مثل رحلة الطيران والفندق، وتتبع النفقات مثل الوجبات.

يجمع الميزانيات معًا ، مما يعني أنه يمكن للمسافر السفر بالحافلة بدلاً من العمل وتناول الطعام في مطاعم أفضل، أو ركوب مترو الأنفاق بدلاً من سيارات الأجرة والإقامة في فندق لطيف.

في نهاية الرحلة، يمكن القيام بتقديم تقرير مصاريف من خلال التطبيق.

Dayuse.com

غالبًا ما تترك الرحلات المسائية في منطقة خالية من السفر، يسمح هذا التطبيق بحجز غرف الفنادق، حيث أنه يمكن لهذا التطبيق التمكن من الاسترخاء وإنجاز بعض الأعمال بسهولة أثناء الرحلة السياحية.

الغرف أرخص بشكل عام مما هي عليه في الليل، وغالبًا ما تأتي الإقامة مع إمكانية الوصول إلى جميع وسائل الراحة التي يتمتع بها الضيوف الذين يقضون الليل.



AccuWeather

هو أحد التطبيقات التي تساعد على معرفة توقعات الطقس في بضع ثوان. تستطيع أن تتعرف على درجة الحرارة، والرطوبة، والرؤية والرياح وساعة شروق وغروب الشمس.

اوبر

حتى إذا كان المسافر لا يستخدم أوبر في المعتاد، يمكن أن يكون تطبيقًا مفيدًا عند السفر، إلا أن أوبر موجودة حاليًا في دول أكثر من خدمات النقل المماثلة الأخرى، في الاماكن التي لا تتحدث فيها اللغة يمكن مساعدة قدرة التطبيق على كتابة العنوان في تقليل أي لبس بين المسافر وبين السائق.



SitOrSquat

إذا كان على المسافر الذهاب أثناء التنقل، فقد يكون تطبيق البحث عن دورات المياه هذا مناسبًا له، حيث أنه يمكن تحميل التطبيق كما أنه يمكنه تحديد الاقرب لموقعه، والأفضل من ذلك تأتي الحمامات بتصنيف إذا كانت نظيفة أو القرفصاء.

سيدتي

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