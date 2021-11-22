أفضل تطبيقات حظر المكالمات والرسائل المزعجة

الوكيل الإخباري - قطعت تقنية حظر المكالمات شوطاً طويلاً، منذ ظهورها لأول مرة قبل بضع سنوات، وبينما توفر الشركات المصنعة للهواتف الذكية اليوم القدرة على حظر المكالمات افتراضياً مقابل اشتراك شهري.

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هناك العديد من التطبيقات المجانية والمدفوعة، التي يسهل استخدامها، ويمكنها مساعدتك على التخلص من المكالمات والرسائل المزعجة، نسرد أبرزها في ما يلي:



Truecaller

يعتبر تطبيق Truecaller من أفضل وأكثر التطبيقات شهرة في العالم، حيث يستخدمه العديد من الناس لمزاياه الأخرى، التي تتضمن كشف هوية المتصل إذا كان مسجلاً في قاعدة بيانات التطبيق، لكن العديد من الناس يفضلونه لخاصية حظر الرسائل والمكالمات غير المرغوب فيها. ويتيح الآن تطبيق Truecaller للمستخدمين خاصية حظر المتصلين الجدد على الفور، دون الحاجة إلى فتح التطبيق، ما يوفر الوقت للعديد من العملاء.

Call Control

يساعد هذا التطبيق على حظر المكالمات الآلية والتسويق الهاتفي بفاعلية، باستخدام نظام جمع البيانات من المجتمع مثل Truecaller، كما يعرض التطبيق هوية المتصل، لتسهيل التعرف إلى المتصلين غير المسجلين على الهاتف، وتجنب المزعجين.

Hiya

مثل Truecaller، يتمتع تطبيق Hiya بشعبية كبيرة بسبب واجهته القوية والسلسة، وبالإضافة إلى الخصائص التقليدية مثل حظر المكالمات والرسائل غير المرغوب فيها، وكشف هوية المتصل، يوفر التطبيق قاعدة بيانات مليئة بالأرقام، وجهات الاتصال التي تمكن المستخدم من الوصول إلى الشركات والخدمات التي قد يحتاجها.



Call Blocker

مثل التطبيقات السابقة، يوفر Call Blocker أدوات لحظر المتصلين المزعجين، أو البريد العشوائي بشكل دائم، بحيث لا يكون بإمكانها الاتصال بك مرة أخرى، كما يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار حظر مجموعة من الأرقام التي تبدأ بسلسلة معينة من الأرقام، لمنع البريد العشوائي والتسويق الهاتفي، كما يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار حظر/ إلغاء حظر جهات الاتصال بضغطة واحدة.

المصدر - زهرة الخليج

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