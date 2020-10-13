أفضل تطبيقات لحجب الروابط والإعلانات الضارة

الوكيل الإخباري _ تعد المواقع الغير المعروفة والإعلانات والروابط الضارة من اكثر المشاكل التي يتعرض اليها الكثير من الاشخاص خاصة عند تحميل تطبيق معين أو مشاهدة بث مباشر ، حيث ان هذه المواقع قد تحتوي على فيروسات وروابط خبيثة تعمل على سرقة بياناتك الشخصية .



حيث ان هناك عدد من التطبيقات التى يمكن للمستخدمين تحميلها لحجب هذه الروابط ، وابرز هذه التطبيقات :



1- تطبيق Anti – Social

ويقوم التطبيق بحظر كل مواقع الإنترنت التي لم تقرر الدخول عليها، والتي فتحت فجأة عند استخدامك موقع آخر.

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2- تطبيق Rescue Time

يحتوى التطبيق على عدد كبير من الأدوات التى تساعد المستخدمين فى حظر كل مواقع الويب والإعلانات الغير مرغوب فيها، حيث يوفر لوحة تحكم للسيطرة على كل الروابط الغريبة والضارة .





3- تطبيق BlockSite

ويوفر التطبيق إمكانية حظر المواقع والروابط الضارة التى حتى لا تظهر للمستخدمين ولا يستطيعون رؤيتها والتى تخترق الأجهزة دون علمهم وهي من أفضل الميزات الموجودة فى التطبيق .

المصدر : صدى البلد

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