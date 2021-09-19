الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

أيهم كممجي يروي تفاصيلًا مثيرة عن حريته واعتقاله في جنين

الناصر: مستمرون بالتدريب لرفع كفاءة الموظف العام

دورات تدريبية حول أساسيات وتقنيات الزراعة المائية

نقابة الشاحنات: عراقيل تواجه الناقلين مع بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق

الجزائر.. جثمان الرئيس السابق بوتفليقة يواري الثرى

الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقر مسودة قانون الأحزاب

العقبة: اتفاقية تعاون لإنشاء محطة سفن سياحية في مرسى زايد

فرنسا نسعى للحصول على توضيح بشأن تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات

مساد: معالجة مديونية اليرموك عبر تفعيل الاستثمار بعيدا عن جيب الطالب

السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كورونا

الأحد، 19-09-2021 04:29 م

أفضل تطبيقات ماك التي تساعدك في تنظيفه

جهاز-ماك-بوك-800x549


الوكيل الإخباري - يمكنك استخدام تطبيقات ماك من أجل تنظيف النظام بطريقة مشابهة لتطبيقات ويندوز التي تعمل على تنظيف الجهاز أيضًا.

اضافة اعلان

 

وتعمل هذه التطبيقات على حذف الملفات الضارة أو الغير مستخدمة في نظامك، ويساعدك هذا في تسريع ماك وجعله يعمل بشكل أفضل.

تطبيق Ambience Daisy Disk 4
يركز هذا التطبيق على تفريغ مساحة ماك وتقليل المساحة الداخلية المستخدمة من التطبيقات.
وذلك عبر عرض مجموعة من التطبيقات التي يمكنك التخلص منها لعدم الاستخدام أو الملفات المتبقية من التطبيقات القديمة وتستهلك مساحة النظام الخاصة بك.

تطبيق Titanium Software Onyx 
يعتبر هذا التطبيق أحد أفضل تطبيقات تنظيف ماك وحذف الملفات الغير مرغوب بها، وهو من التطبيقات المفضلة للكثير من المستخدمين. 
ويستخدم التطبيق واجهة مستخدم سهلة للغاية بدون أي تجميل أو تصميمات معقدة. 

تطبيق CCleaner 
يمتلك هذا التطبيق نسخة متاحة لجميع أنظمة التشغيل بما فيها أنظمة ويندوز وماك وحتى هواتف أندرويد.
لذلك يعتبر أحد أكثر تطبيقات تنظيف الأجهزة إنتشارًا، وقد ظهرت بعض الشكوك الأمنية حول التطبيق سابقًا.
ولكن خرجت الشركة وأعلنت أنه لا أساس من الصحة لهذه الشكوك، كما قام خبراء أمنيون بفحص التطبيق وقرروا أنه آمن.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة










 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock-458610713-1170x600

تشكيلة آيفون 13 تظهر بوادر إيجابية في الصين

08OnTech-YouTube-mediumSquareAt3X-v2

قائمة لأكثر 10 فيديوهات مشاهدة على يوتيوب منذ بداية آب .. والأطفال في الصدارة

gettyimages-1136013704

إنستغرام تسبب المشاكل لشركة فيسبوك

New-Project2-min-15-750x430

خطوات حذف حساب آيكلاود من أجهزة آبل بشكل كامل

apple-google-1-696x392-1

روسيا هددت آبل وجوجل بمقاضاة الموظفين المحليين

8d64cc86-13a3-46ae-9d31-439c0b341d2f

حملة أمازون ضد المراجعات المزيفة مستمرة في الصين

أخبار متعلقة
1200x802

جوجل تجلب ميزة إبطال الأذونات تلقائيًا لمليارات الهواتف القديمة

video-editor (1)

أفضل التطبيقات لحماية خصوصيتك في يوتيوب

google-play-

تقييمات محتوى التطبيقات على Google Play

مشاهدة-التلفاز-واستعمال-الهواتف-النقالة-يؤخر-النطق-لدى-الطفل

5نصائح لمنع طفلك من القيام بعملية الشراء الإلكتروني

201810100518277VQ

بيانات الرجال تساوي أموالا أكثر من بيانات النساء ..5 تطبيقات لتجميع بيانات المستخدمين