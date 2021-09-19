أفضل تطبيقات ماك التي تساعدك في تنظيفه

الوكيل الإخباري - يمكنك استخدام تطبيقات ماك من أجل تنظيف النظام بطريقة مشابهة لتطبيقات ويندوز التي تعمل على تنظيف الجهاز أيضًا.

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وتعمل هذه التطبيقات على حذف الملفات الضارة أو الغير مستخدمة في نظامك، ويساعدك هذا في تسريع ماك وجعله يعمل بشكل أفضل.





تطبيق Ambience Daisy Disk 4

يركز هذا التطبيق على تفريغ مساحة ماك وتقليل المساحة الداخلية المستخدمة من التطبيقات.

وذلك عبر عرض مجموعة من التطبيقات التي يمكنك التخلص منها لعدم الاستخدام أو الملفات المتبقية من التطبيقات القديمة وتستهلك مساحة النظام الخاصة بك.



تطبيق Titanium Software Onyx

يعتبر هذا التطبيق أحد أفضل تطبيقات تنظيف ماك وحذف الملفات الغير مرغوب بها، وهو من التطبيقات المفضلة للكثير من المستخدمين.

ويستخدم التطبيق واجهة مستخدم سهلة للغاية بدون أي تجميل أو تصميمات معقدة.



تطبيق CCleaner

يمتلك هذا التطبيق نسخة متاحة لجميع أنظمة التشغيل بما فيها أنظمة ويندوز وماك وحتى هواتف أندرويد.

لذلك يعتبر أحد أكثر تطبيقات تنظيف الأجهزة إنتشارًا، وقد ظهرت بعض الشكوك الأمنية حول التطبيق سابقًا.

ولكن خرجت الشركة وأعلنت أنه لا أساس من الصحة لهذه الشكوك، كما قام خبراء أمنيون بفحص التطبيق وقرروا أنه آمن.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية