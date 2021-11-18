الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 03:54 م

أفضل تطبيقات متجر آب ستور هذا الأسبوع

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الوكيل الإخباري - يمتلئ متجر آب ستور بالكثير من التطبيقات المتنوعة والمختلفة التي يمكنك تجربتها واستخدمها في هاتفك.

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كما يضم المتجر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب من مختلف الأنواع لترضي جميع أذواق المستخدمين واهتماماتهم.

 

لعبة Assemble with care
تأتي هذه اللعبة من مطوري Monument Valley المذهلة بجزئيها، وتدور اللعبة حول مجموعة من الوظائف اليومية العادية.

 

لعبة Card OF Dakrness

إذا كنت من محبي مسلسل Adventure Time، فإنك لن تشعر بأن هذه اللعبة غريبة أو رسوماتها غريبة.
وتستخدم Card Of Darkness نفس أسلوب الرسومات المميز من المسلسل بفضل وجود مطور المسلسل الأصلي ضمن فريق اللعبة.

 

لعبة Cat Quest II
عندما صدر الجزء الأول من هذه اللعبة تحدث الجميع عن كونها تشبه Skyrim ولكن مع قطط.

ويكمل الجزء الثاني هذا التاريخ، حيث تنتمي اللعبة إلى فئة RPG مع تصميم مميز للغاية يعتمد على القطط والكلاب.

لعبة Crossy Road Castle

تعتبر سلسلة Crossy Road إحدى أشهر سلاسل ألعاب الهواتف المحمولة، ويأتي هذا الجزء بتغيير في تصميم اللعبة والفئة بأكملها.

لعبة EarthNight
تنتمي هذه اللعبة إلى فئة ألعاب الركض المستمر، وهي إحدى أشهر فئات ألعاب الهواتف المحمولة. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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