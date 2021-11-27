أفضل تطبيقات متجر جوجل بلاي هذا الأسبوع

الوكيل الإخباري - يضم متجر جوجل بلاي ملايين التطبيقات، وتزداد مكتبة التطبيقات الخاصة بالمتجر يوميًا بفضل المطورين الذين يعملون بشكل مستمر.

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وبسبب صعوبة البحث في المتجر وسط التطبيقات التي تضاف يوميًا، فإن الكثير من التطبيقات المميزة تمر دون أن يلاحظها أحد.





تطبيق NewPipe

يعمل NewPipe كتطبيق لتشغيل الملفات الموسيقية ومقاطع الفيديو في هواتف أندرويد، وهو تطبيق مفتوح المصدر.

ويستخدمه الكثيرون حول العالم كبديل لمشغل اليوتيوب الموجود في هواتفهم، كما أن التطبيق لا يعتمد على خدمات جوجل.



تطبيق Phone Call Free APP

يعمل هذا التطبيق كبديل للاتصال الهاتفي عبر شبكات المحمول، وهذا يعني أنك تستطيع اجراء المكالمات عبر شبكة الواي فاي بدلًا من الاعتماد على شبكة المحمول.

وتم تطوير التطبيق من قبل مجموعة شركات HotSpot لخدمات VPN المختلفة، لذلك يعتبر من التطبيقات الآمنة.

تطبيق Coachgram

يسمح لك CoachGram بوضع كلمة مرور تمنع المستخدمين من الرد على المكالمات في هاتفك دون إدخالها.

ويمكنك استخدام التطبيق لوضع كلمة المرور لمعظم خدمات الهاتف بما فيها خدمات الرسائل النصية والصور وغيرها.

تطبيق Go Cut

توجد الكثير من التطبيقات التي يمكنك استخدامها في التعديل على مقاطع الفيديو مباشرةً عبر الهاتف.

ولكن يمتاز هذا التطبيق بمجموعة كبيرة من التأثيرات التي يمكنك استخدامها مجانًا وأخرى مدفوعة تحتاج لشرائها.