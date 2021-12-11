السبت 11-12-2021
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السبت، 11-12-2021 01:54 م

أفضل طرق إخفاء البريد الإلكتروني من المعلنين

طريقة_إنشاء_بريد_إلكتروني


الوكيل الإخباري - تهدف شركات الإعلانات والمعلنين عبر الإنترنت إلى الحصول على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين. وذلك حتى يتمكنوا من تتبعهم عبر شبكة الإنترنت وتخصيص الإعلانات والحملات الدعائية.

اضافة اعلان

وتحصل هذه الشركات على بريدك الإلكتروني عندما تقوم بالتسجيل في إحدى المواقع التابعة لهم أو عندما تبيع إحدى المواقع التي تستخدمها بياناتك إلى الشركات المعلنة. 

تعتمد هذه الخدمات على فكرة سهلة وبسيطة للغاية، حيث تقوم بإعطائك بريدًا وهميًا لتستخدمه في تسجيل الدخول بدلًا من بريدك الحقيقي.


وعندما تصلك رسالة في صندوق الوارد للبريد الوهمي، فإن هذه الخدمة تتعرف على محتوى الرسالة وتقرر إما أنه توجهه لك إن كان هامًا أو أن تتركه في صندوق البريد الوهمي إن كان إعلانيًا أو لا يهمك، وتستطيع بالطبع مراجعة صندوق البريد الوهمي للبحث عن رسائل بعينها.

 

وتوجد الكثير من الأدوات التي تقدم هذه الخدمة، ومن أهمها: 

أداة آبل لإخفاء البريد الإلكتروني
توفر آبل ضمن إشتراك iCloud Plus أداة جديدة تسمح لك بإخفاء بريدك الإلكتروني عند التسجيل في أي موقع عبر أجهزتها.

 

كما تستطيع إنشاء بريد إلكتروني وهمي بعيدًا عن صندوق تسجيل الدخول عبر اتباع الخطوات التالية: 

-توجه إلى تطبيق الإعدادات في جهازك، ومن ثم اضغط على صورة حساب آيكلاود الخاص بك.
-بعد ذلك اختر خاصية إخفاء البريد الإلكتروني ومن ثم إنشاء حساب جديد.

 

ويمكنك إدارة إعدادات البريد الإلكتروني الوهمي عبر اتباع الخطوات التالية: 
- توجه إلى حساب آيكلاود الخاص بك عبر تطبيق الإعدادات في جهازك.
- ثم اختر خاصية إخفاء بريدي الإلكتروني، وبعد ذلك تستطيع ادارة الاعدادات تلقائيًا لكل خدمة عبر الضغط عليها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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