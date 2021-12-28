الوكيل الإخباري - يعتبر "غوغل" هو محرك البحث الأساسي والشهير الذي يستخدمه معظم الأشخاص حول العالم، ولكن لا يعني هذا أنه محرك البحث الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه فهناك الكثير من محركات البحث الموجودة، والتي يمكن الاستفادة منها على غرار "غوغل".





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نستعرض تالياً أفضل محركات البحث على الإنترنت بجانب "غوغل"، وهي:





Yandex

يحظى محرك البحث الروسي Yandex بشهرة كبيرة في عدة دول مثل: روسيا، كازاخستان، بيلاروسيا، تركيا وأوكرانيا، وهو محرك سهل الاستخدام، ويقدم الكثير من الأدوات للمستخدمين مثل أداة الترجمة والخرائط والأخبار والنقل والتجارة الإلكترونية، وأكثر من 70 خدمة أخرى.

Swisscows

يعتبر محرك بحث Swisscows السويسري خياراً مثالياً لكل من يبحث عن الأمان والاحتفاظ بالخصوصية، فهو لا يُخزِّن البيانات، ولا يتبع المستخدمين، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات المستخدمين.

Bing

يتميز محرك بحث Bing بأنه يمنح نقاطاً، تتحول لمكافآت للمستخدمين، ويتم استبدالها من خلال متاجر "مايكروسوفت" و"ويندوز"، ومثله كمحركات البحث الأخرى، كما يوفر خدمات البحث عن الفيديوهات والصور، ويحتوي على مكتبة علمية تضم الكثير من العلوم مثل الرياضيات واللغات؛ أي أن محرك Bing مفيد للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، كما أنه يوفر أداة تعمل على حل المسائل الرياضية.

Bing

يتميز محرك بحث Bing بأنه يمنح نقاطاً، تتحول لمكافآت للمستخدمين، ويتم استبدالها من خلال متاجر "مايكروسوفت" و"ويندوز"، ومثله كمحركات البحث الأخرى، كما يوفر خدمات البحث عن الفيديوهات والصور، ويحتوي على مكتبة علمية تضم الكثير من العلوم مثل الرياضيات واللغات؛ أي أن محرك Bing مفيد للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، كما أنه يوفر أداة تعمل على حل المسائل الرياضية.

DuckDuckGo

لا يحتفظ محرك بحث DuckDuckGo بأي معلومات أو بيانات متعلقة بعمليات بحث المستخدمين؛ لأنه يحافظ في البداية على خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية ولا يتعقبها.



Gibiru

من ضمن محركات البحث التي لا تتعقب بيانات المستخدمين، Gibiru الذي لا يعمل على تثبيت ملفات الارتباط؛ وبالتالي لا يتتبع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين، ويتميز بالسرعة في الحصول على نتائج البحث.



wiki.com

يستمد محرك بحث wiki.com الذي دشنه مؤسس ويكيبديا نتائج المعلومات التي يتم تجميعها من المجتمع المحيط، مع إمكانية التعديل والتغيير في البيانات من قِبل المستخدمين على غرار موقع ويكيبيديا الشهير.

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