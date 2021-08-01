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الأحد، 01-08-2021 03:09 م

أفضل مزود للإنترنت الفضائي

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الوكيل الإخباري - تنحصر منافسة مزودي خدمة الإنترنت الفضائي بين شركتين وهما HughesNet و Viasat حيث تعتبران من أشهر الشركات وأفضلها.

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وتمتاز شركة HughesNet بتوفيرها لخدمة مستقرة نسبيًا مع إمكانية الحصول على سعة تحميل إضافية شهريًا.


وتنخفض سرعة الإنترنت إلى 2 ميجابت في الثانية عند انتهاء السعة. كما أنها توفر لك سعات تحميل إضافية وسعات مجانية.


وتكلف معدات استقبال الخدمة مايقرب من 350 دولار إذا كنت ترغب في شرائها أو 15 دولار للشهر في حالة تأجيرها.


وتمتاز شركة Viasat بأفضل سرعات إنترنت حيث تصل إلى 100 ميجابت في الثانية للتحميل بالإضافة إلى تأجير المعدات بسعر أقل.


ولكن توفر Viasat عدد باقات إنترنت أقل من المتاحة عبر HughesNet. لذلك تعتبر مناسبة لمحبي السرعات العالية أو من يحتاجونها بإستمرار.


وتختلف الخدمات المقدمة من شركات الإنترنت الفضائي من ناحية سعات التحميل بالإضافة إلى سرعات الاتصال بالإنترنت.

 

لذلك إذا قررت الاشتراك في الإنترنت الفضائي يجب أن تفكر في استخدامك، إذ إن نوعية استخدامك تقرر نوعية الخدمة التي تحتاجها.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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