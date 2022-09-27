أفضل مكان لوضع الراوتر لتحسين سرعة الواي فاي

الوكيل الإخباري - يعد اتصال الإنترنت الموثوق به في المنزل أمراً محورياً، ولكن شبكة الواي فاي قد لا تعطي السرعات المطلوبة. والخبر السار هو أن هناك طريقة سهلة لتحسين شبكة واي فاي المنزلية ومعالجة هذه المشكلة في دقائق قليلة.



وهناك الكثير من العوامل التي تحدد سرعات الإنترنت وعلى الرغم من وجود بعض الحيل أو الإرشادات التي يمكنك اتباعها لتحسين السرعات والتغطية اللاسلكية الشاملة في منزلك، فإن أحد أهم العوامل هو موقع جهاز الراوتر.

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ولاحظ أن أفضل مكان ليس دائماً هو المكان الذي قام الفني بإعداده فيه، بحسب موقع سي نت.



ابحث عن جهاز الراوتر المناسب لمساحتك الخاصة

يبدأ كل شيء باختيار جهاز الراوتر المناسب أو أي جهاز آخر. ليست كل أجهزة الراوتر متشابهة وسيحدد حجم منزلك وتخطيطه نوع الشبكة اللاسلكية التي تحتاجها. وبالنسبة لمعظم الشقق والمنازل الأصغر (أقل من 1500 قدم مربع)، يجب أن تكفي نقطة وصول لاسلكية واحدة.



وبالنسبة للمنازل الكبيرة متعددة المستويات، يجدر التفكير في إجراء الترقية إلى شبكة متداخلة لتوفير تغطية متسقة في جميع أنحاء المنزل بأكمله. وبمجرد تثبيت نقطة الوصول الرئيسية، إذا وجدت أن ركناً بعيداً من منزلك لا يحتوي على تغطية لاسلكية قوية، فما عليك سوى إضافة عقدة أخرى إلى تلك المنطقة. و بغض النظر عما إذا كان لديك نقطة وصول واحدة أو شبكة متداخلة، فإن المكان الذي تضع فيه نقطة الوصول الأساسية لا يزال مهماً.



أين يجب أن تضع جهاز الراوتر؟

عندما تنتقل لأول مرة إلى منزل أو شقة جديدة، عادةً ما يتم تثبيت الراوتر على طول الجدار لأن هذا هو المكان الذي يدخل فيه الخط إلى المنزل ووظيفة الفني هي إعداد الاتصال وليس تحسين شبكتك. ومن المغري ترك كل شيء في المكان الذي وضعه فيه الفني. لكن من غير المحتمل أن يكون هذا هو المكان الأمثل للحصول أفضل اتصال واي فاي.



اختر موقعاً مركزياً

ترسل أجهزة التوجيه الإشارة في جميع الاتجاهات، لذلك إذا تركت الراوتر في زاوية منزلك، فسيتم إرسال نسبة كبيرة من التغطية اللاسلكية الخاصة بك خارج المنزل. لهذا السبب فإن أفضل رهان هو نقل جهاز الراوتر إلى موقع مركزي لتحسين الإشارة.



ارفع جهاز الراوتر

تميل أجهزة الراوتر إلى نشر أقوى إشاراتها لأسفل، لذا من الأفضل تركيب الجهاز على أعلى مستوى ممكن لزيادة التغطية. جرب وضعه على رف كتب مرتفع أو تثبيته على الحائط في مكان غير ظاهر.



تجنب الأجهزة الإلكترونية الأخرى

حاول اختيار موقع بعيد عن الإلكترونيات الأخرى والأشياء المعدنية الكبيرة. كلما زاد عدد الجدران والعوائق الكبيرة والإلكترونيات بالقرب من جهاز الراوتر، زادت فرص تداخل شيء ما مع الإشارة.



توجيه الهوائيات

لا تحتوي بعض أجهزة التوجيه على أي هوائي على الإطلاق، ولكن بعضها يحتوي على ما يصل إلى ثمانية. تساعد هذه الهوائيات في توجيه الإشارة. إذا كان هناك هوائيان أو أكثر على جهاز الراوتر، فلا توجهها جميعاً في نفس الاتجاه. بدلاً من ذلك، اجعلها متعامدة مع بعضها البعض وضع أحدهما أفقياً والآخر رأسياً. أو قم بتغيير موضع جميع الهوائيات قليلاً لتغطية مجموعة واسعة من الزوايا.

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