أفضل مميزات Telegram الجديدة

الوكيل الإخباري - في الشهر الماضي، ظهرت شائعات عبر الإنترنت حول رغبة تيليجرام في إطلاق فئة مدفوعة الأجر، واليوم أكد مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، Pavel Durov، أن ذلك سيحدث بالفعل.



فسيتم إطلاق Telegram Premium قبل نهاية هذا الشهر، والجدير بالذكر أن جميع الميزات المجانية الموجودة حاليًا سوف تظل مجانية، ليس ذلك فحسب بل ان هناك ميزات جديدة قادمة إلى الفئة المجانية في المستقبل أيضًا.

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ويقول مؤسس الشركة إن Telegram Premium سيسمح لأي شخص بالحصول على ميزات وسرعة وموارد إضافية. كما سيسمح للمستخدمين بدعم تيليجرام والانضمام إلى النادي الذي يتلقى ميزات جديدة أولاً. حتى المستخدمين الذين لم يشتركون في Telegram Premium سيتمكنون من الاستمتاع بشكل غير مباشر ببعض مزاياها، مثل عرض المستندات الكبيرة والوسائط والملصقات التي يرسلها مستخدمو Premium، أو النقر لإضافة تفاعلات Premium المثبتة بالفعل على رسالة للرد عليها نفس الطريقة.



كما كشف Durov ايضًا عن أن تجارب إعلانات الشركة في القنوات العامة كانت أكثر نجاحًا مما كانوا يتوقعون، ولكن حتى مع وجود هذا الأمر، فإنه يعتقد أن الخدمة يجب أن يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال مستخدموها وليس المعلنون لضمان بقاء المستخدمين على رأس أولوياتها من الآن فصاعدًا.

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