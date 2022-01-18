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الثلاثاء، 18-01-2022 02:27 م

أفضل مواقع تعلم الفوتوشوب

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الوكيل الإخباري - يعتبر برنامج فوتوشوب Adobe Photoshop المعيار الذهبي في برامج تحرير الصور، لكن نظراً إلى تضمن البرنامج العديد من الخصائص والقدرات، يعتبر تعلم خباياه أمراً معقداً بعض الشيء بالنسبة للمبتدئين.

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 1. Adobe Photoshop Tutorials
إذا كنت تهدف لتعلم الفوتوشوب، فيمكن أن يكون الذهاب إلى المصدر أفضل حل، حيث يوفر Adobe الوصول إلى عدد كبير من مقاطع الفيديو، والبرامج التعليمية العملية، المصممة لمساعدتك على تعلم الأساسيات عند بدء استخدام "فوتوشوب".
يذكر أن البرامج التعليمية متاحة مجاناً على Adobe Photoshop Tutorials، لذا يمكنك استخدامها في وقت فراغك.


2. Phlearn
يوفر Phlearn مجموعة واسعة من دروس الفيديو، التي تتيح للمستخدمين تعلم تقنيات فوتوشوب الأساسية والمتقدمة، وبالإضافة إلى مجموعة من المؤثرات الخاصة، يمدك هذا الموقع بالكثير من الموارد.
العديد من البرامج التعليمية على Phlearn مجانية، على الرغم من وجود خيار اشتراك لتزويدك بمزيد من الموارد بمقابل مادي.


3. Udemy
يقدم Udemy العديد من الدورات التعليمية المجانية الخاصة بتعلم استخدام الفوتوشوب، والتي يعتبر العديد منها مناسباً للمبتدئين، كما يحصل موقع Udemy على تقييمات جيدة بشكل عام.


4. موقع Design Stacks
يقدم هذا الموقع مقاطع فيديو تعليمية قابلة للمشاركة، لمساعدة المستخدمين على تعلم خبايا فوتوشوب، من البداية إلى النهاية تقريباً، كما يمكنك البدء بالأساسيات التي ستساعدك على فهم مفاهيم، مثل: layers، وnon-destructive dodge، وburn، وصولا إلى التلاعب بالصور والمؤثرات الخاصة وتخطيطات الويب.

 

 

زهرة الخليج 

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