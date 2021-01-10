أفضل 5 تطبيقات وألعاب على جوجل بلاي لهذا الأسبوع

الوكيل الإخباري _ كشف موقع "androidauthority" التقني عن مجموعة من أفضل التطبيقات والألعاب التي حققت نجاحا وانتشارا واسعا لهذا الاسبوع على متجر تطبيقات جوجل بلاي، وابرز هذه التطبيقات :



1. تطبيق OnePlus Health:

يعد OnePlus Health، هو التطبيق المصاحب لسوار اللياقة البدنية من وان بلس والتي لم يتم إطلاقها بعد، يتميز التطبيق بالعديد من ميزات اللياقة البدنية مثل Fitbit، حيث يمكنه تتبع بياناتك الصحية وتمارينك ومعدل ضربات قلبك وتتبع ساعات نومك، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحتوي على وظائف تسمح لك بالعديد من الأشياء مثل مزامنة الإشعارات.





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2. لعبة Asdivine Saga :

هي أحدث لعبة في سلسلة Asdivine طويلة الأمد من Kemco، تدور أحدثها حول قصة البطل Vyse الذي يحاول اكتشاف الشر الكامن وراء الكواليس في العالم، تأتي اللعبة بخريطة للعالم مع ميكانيكا قتالية بدورها، والعديد من الأبراج المحصنة والمدن لاستكشافها، اللعبة مجانية ولكن يمكنك دفع حوالي 6.99 دولار للاستمتاع باللعبة بدون إعلانات.



3. تطبيق iProVPN:

هو تطبيق شبكة افتراضية خاصة، يضم بعض الميزات من بينها عدم الاحتفاظ بالسجلات وخوادم في أكثر من 20 دولة (150 في المجموع)، بالإضافة إلى تشفير AES 256 بت ومجموعة من الميزات الأخرى، لا يوجد إصدار مجاني من التطبيق، ولكن يمكنك الحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة شهر.



4. لعبة Stella Arcana:

هي لعبة من نوع تقمص الأدوار كثيفة اللاعبين على الإنترنت MMORPG، تضم الكثير من الأشياء المعتادة والمرغوبة مثل عالم مفتوح كبير، والقدرة على اللعب بطرق مختلفة مع لاعبين آخرين، وتتضمن بعض النقاط البارزة فيها قصة أكثر وضوحًا من العديد من المنافسين، والقدرة على الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة بمنزلك، وآليات القتال اللائقة.



5. تطبيق AirMusic:

هو تطبيق يتيح لك دفق الوسائط المحلية الخاصة بك إلى أي جهاز بواسطة هاتفك الأندرويد بما في ذلك أجهزة آبل AirPlay، كما أنه يدعم مشغلات الوسائط الرقمية Roku و جهاز أمازون Fire TV و Chromecast و Heos و SONOS وحتى DLNA و UPnP، ويعمل التطبيق أيضًا مع تدفق الموسيقى ولتشغيله ستحتاج إلى نظام التشغيل أندرويد 10.





المصدر : صدى البلد



