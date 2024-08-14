أفضل 6 تطبيقات لتتبع مصروفاتك وتوفير أموالك في 2024

الوكيل الإخباري - في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، أصبحت إدارة أموالك وتتبع مصروفاتك أمورًا أساسية في حياتك. لكن لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع لتتبع ميزانية المنزل والمصروفات الشهرية، لذا ستحتاج إلى وسيلة تلائم ظروفك المادية.



أفضل وسيلة لتتبع مصروفاتك وميزانيتك هي التي ستستخدمها بانتظام، سواء كانت تطبيقًا شاملاً، أو جدول بيانات مفصل، أو حتى وسيلة يدوية. لمساعدتك في البحث عن أفضل تطبيق لتتبع المصروفات وتوفير أموالك، جمعنا لك قائمة صغيرة تسهل عليك عملية البحث.



كيف تختار أفضل تطبيق للميزانية؟

في البداية، عليك تحديد تفضيلاتك في عملية توفير الأموال وتخطيط الميزانية الشهرية. توجد عدة أساليب شهيرة لتخطيط ميزانيتك، مثل قاعدة 50/30/20، أو الميزانية الصفرية، أو تقسيم المصروفات في مظروفات مختلفة تخصصها لكل جزء من احتياجاتك. وتستخدم العديد من التطبيقات بعضًا من هذه الأساليب، لتسهيل عملية تتبع المصروفات وتوفير الأموال.



كما يجب أن يسمح لك تطبيق الميزانية بالحصول على نظرة عامة وتفصيلية على وضع ميزانية أموالك. فمثلاً، ينبغي أن تتمكن من رؤية المبالغ المالية الواردة والمصروفات المتوقعة أسبوعيًا أو شهريًا لتقييم حالة ووضع الميزانية. وفي نفس الوقت، تحتاج إلى معرفة الفئات المختلفة للميزانية والمعاملات المالية الفردية لتعرف بدقة أين تنفق أموالك.



ورغم أن البعض لا يفضل مزامنة الحسابات تلقائيًا مع تطبيق الميزانية، إلا أن ذلك يسهل تخطيط الميزانية عندما ترى كل شيء في مكان واحد. وكلما زادت الخيارات لإضافة الحسابات في التطبيق، زادت فرصك في معرفة أين تذهب أموالك كل شهر. لذا يجب أن تتمكن من إضافة الحسابات بسهولة وإعداد الميزانيات من خلال التطبيق.



وهذه قائمة بأفضل 6 تطبيقات لتتبع أموالك ومصروفاتك بسهولة.



تطبيق "بادي" (Buddy)

هو تطبيق بسيط يعمل على نظام "آي أو إس" لهواتف آيفون، ويتيح لك تتبع الإنفاق والدخل والمدخرات، بالإضافة إلى الميزانيات المشتركة مع العائلة والأصدقاء. يمكن لمستخدمي التطبيق تقسيم التكاليف بين الأصدقاء وضمان أن يدفع الجميع نصيبهم العادل.



المميزات الأساسية:

ميزانيات مشتركة لتقسيم التكاليف بسهولة.

فئات ميزانية قابلة للتخصيص.

واجهة سهلة الاستخدام.

تتبع النفقات والدخل في الوقت الحقيقي.

السلبيات:

حصري لأجهزة آبل.



تطبيق "مانيفاي" (Monefy)

يهدف التطبيق إلى تحليل نفقاتك بطريقة بسيطة وسهلة حتى تتمكن من تحديد عاداتك في الإنفاق وإيجاد مساحات لتوفير أموالك. ويمكن مزامنة البيانات من خلال التطبيق مع خدمات التخزين مثل غوغل درايف أو دروب بوكس.



المميزات الأساسية:

واجهة سهلة الاستخدام.

آلة حاسبة مدمجة لتعديل الميزانية.

نسخ احتياطي للبيانات إلى الخدمات السحابية.

فئات نفقات قابلة للتخصيص.

تقارير داخل التطبيق للتحليل المالي.

السلبيات:

أفضل الميزات تتوفر في النسخة المدفوعة.



تطبيق "ماني مانجر" (Money Manager)

تطبيق مفيد لإدارة ميزانية الأسرة وتتبع النفقات الشهرية، ويدعم العملات المختلفة بما في ذلك الجنيه المصري والريال السعودي.

المميزات الأساسية:

تتبع النفقات اليومية والأسبوعية والشهرية.

واجهة سهلة الاستخدام.

إدخال النفقات والدخل بسهولة.

فئات قابلة للتخصيص.

يدعم عدة عملات.

السلبيات:

بعض الميزات تتطلب الاشتراك في النسخة المدفوعة.



تطبيق "المصاريف"

يعد تطبيق "المصاريف" من أفضل التطبيقات العربية لإدارة الميزانية وحساب المصروفات على هواتف أندرويد، ويُعرف بواجهته سهلة الاستخدام وتصنيف النفقات بالتفصيل. يدعم التطبيق عدة عملات، مما يجعله مفيدًا للمستخدمين من عدة دول، والنقطة الأهم أنه تطبيق يدعم اللغة العربية. كما يقدم تصورًا بصريًا لعادات الإنفاق ويسمح بالمزامنة مع عدة حسابات مالية.

المميزات الأساسية:

يدعم اللغة العربية.

تصنيف النفقات بالتفصيل.

دعم لعدة عملات.

إحصائيات ورسوم بيانية للتحليل المالي.

ميزانية قابلة للتخصيص.

السلبيات:

بعض الميزات متاحة فقط في النسخة المدفوعة، وهو متاح فقط على هواتف أندرويد.



تطبيق "جود بادجيت" (Goodbudget)

يعتمد التطبيق على نظام تخطيط الميزانية بتخصيص المظروفات الرقمية، ليساعد المستخدمين في تخطيط نفقاتهم والادخار للمصروفات الكبيرة. لذا يناسب التطبيق من يفضلون تخصيص الأموال لفئات مختلفة من الاحتياجات مسبقًا.

المميزات الأساسية:

نظام ميزانية بالمظروفات الرقمية.

مزامنة عبر الأجهزة للميزانية المشتركة.

تتبع النفقات في الوقت الحقيقي.

فئات ميزانية قابلة للتخصيص.

إحصائيات وتقارير مالية.

السلبيات:

ميزات محدودة في النسخة المجانية.



تطبيق "واليت" (Wallet)

تطبيق قوي يساعد المستخدمين في تخطيط وإدارة أموالهم الشخصية، ويوفر ميزات مثل مزامنة الحسابات البنكية، وإنتاج تقارير مالية مفصلة، وتتبع تفاصيل الميزانية الشهرية. يدعم عدة عملات ويسمح بمشاركة الحسابات مع أفراد الأسرة.

المميزات الأساسية:

مزامنة مع الحساب البنكي لتتبع المصروفات في الوقت الحقيقي.

تقارير وتحليلات مالية مفصلة.

فئات ميزانية قابلة للتخصيص.

دعم لعدة عملات.

حسابات مشتركة للميزانية العائلية.

السلبيات:

بعض الميزات تتطلب الاشتراك في النسخة المدفوعة.



ختامًا، فإن اختيار أفضل تطبيق لتتبع مصروفاتك وتخطيط ميزانيتك قد يحدث فارقًا ملحوظًا في مدى فعالية إدارتك لأموالك. لذا، ضع في اعتبارك أسلوب تخطيط الميزانية الأنسب لك، والمميزات التي تحتاجها، والمنصة التي تفضلها لتصل إلى الأسلوب الذي يناسب احتياجاتك.

الجزيرة