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السبت، 23-12-2023 01:37 م

أفضل 8 أدوات للذكاء الاصطناعي من غوغل

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الوكيل الإخباري - قامت غوغل بتزويد محرك البحث الخاص بها بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية في مايو (أيار) 2023، ومنذ ذلك الحين، تقدم الشركة ميزات وتجارب أكثر إنتاجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمستخدميها في جميع أنحاء العالم.

فيما يلي أفضل 8 أدوات للذكاء الاصطناعي من غوغل، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس: 

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تلخيص نتائج الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي
تسمح غوغل الآن للمستخدمين بالحصول على نتائج بحث فورية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يقوم تلقائياً بتنظيم وتلخيص المعلومات المتعلقة باستعلام البحث مع روابط إلى الناشر الأصلي، مما يوفر معرفة تفصيلية حول موضوع محدد هذه الميزة متاحة حالياً لجمهور أوسع.

 

دفتر الملاحظات
يساعد دفتر الملاحظات المستخدمين في الكتابة، ويتوفر حالياً في الولايات المتحدة فقط، وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء مسودة بسرعة حول موضوع معين واقتراح أفكار لحل المشاكل التي يمكن أن يواجهها الكاتب.


خدمة MusicFX لإنشاء الموسيقى
عبارة عن خدمة إنشاء موسيقى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويمكنها إنشاء موسيقى على الفور باستخدام مطالبات نصية بسيطة.
ويمكن بعد ذلك مشاركة هذه الموسيقى عبر الويب، بما في ذلك منصات الوسائط الاجتماعية، مما يسمح لأي شخص بإنشاء موسيقى جديدة. 


ميزة "قل ما تراه"
هي لعبة ذكاء اصطناعي توليدية ممتعة، حيث يتعين على المستخدم تخمين المطالبة المستخدمة لإنشاء صورة.
يعمل هذا التمرين، على تعزيز مهارات قراءة الصور وتحسينها. 

 

دويتو الذكاء الاصطناعي
أداة تقدمها غوغل للمحترفين تتمتع بميزات وتقنيات مثل صياغة مستند أو بريد إلكتروني وتحسينه وإنشاء شرائح والتعاون مع الآخرين باستخدام تطبيق "ميت".
تضيف ميزة دويتو الذكاء الاصطناعي إمكانات الذكاء الاصطناعي الإبداعية إلى منتجات غوغل الحالية مثل جي ميل، والمستندات، والشرائح.


أداة ساعدني في البرنامج النصي
هي أداة لإنشاء أكواد الكمبيوتر مدعومة بالذكاء الاصطناعي للقيام بمهام مثل التشغيل الآلي للمنزل.
يمكن لهذه الأداة تحويل مطالبة نصية بسيطة تلقائياً إلى كود قابل للترجمة، والذي يمكن استخدامه للتحكم في الأجهزة الذكية مثل مكبرات الصوت والأضواء وأجهزة التلفزيون والمزيد.


المحرر السحري (Magic Editor)
يتوفر ضمن تطبيق صور غوغل، ويوفر أدوات سهلة الاستخدام لتحرير الصور والفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تقتصر هذه الميزات حالياً على سلسلة هواتف غوغل بيكسل 8 الذكية، مما يتيح تجارب مثل إزالة موضوع ما أو تحريكه داخل الصورة وإنشاء خلفية جديدة بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

 

المُنشئ السحري
ستساعدك هذه الميزة على صياغة الرسالة النصية المثالية في كل مرة تريد فيها إرسال شيء ما إلى شخص ما. ما عليك سوى إعطاء السياق للمنشئ السحري، وسيقوم بكل العمل ليجعلك تبدو كمحترف في الرسائل النصية.

 

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