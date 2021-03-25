أقوى خصومات الموفر تنطلق من جديد مع كود خصم ماكس وكود خصم نون

الوكيل الإخباري - التوفير في المال يعني الموفر، كل كوبونات خصم المتاجر الحصرية وبأعلى نسبة خصم يوفرها لكم بدون البحث في المواقع الأخرى، واليوم لا تفوتوا تلك الفرصة واحصلوا على كود خصم ماكس + كود خصم نون، الذي كلًا منهم سيساعدكم في شراء أكبر عدد من المنتجات بأقل الأسعار.

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الاناقة والتميز لها مكان واحد وهو سيتي ماكس الذي يعتبر أكبر صرح لشراء الملابس النسائية والرجالية والأطفال، كل ما يبحثون عنه عشاق الأناقة والموضة يجدونه في مكانٍ واحد، فلا يمكن عدم العثور على تصميم يتناسب مع أذواق العملاء، بالإضافة إلى تنوع المنتجات المعروضة، حيث أنه لا يقتصر على الملابس والأزياء فقط، بل كل مستلزمات الموضة متوفرة بتصاميم مختلفة، مثل الاحذية الراقية، والحقائب، والاكسسوارات، والذي يمكن شراء كل هذا من خلال استخدام كود خصم ماكس.



أما كوبونات نون مصر سيساعدكم في التوفير في المال أثناء شراء كل ما يلزم البيت من الكترونيات والهواتف الذكية وكل ملحقاتها، بما في ذلك الملابس من أحدث العلامات التجارية، ومجموعة كبيرة من العطور وكل مستلزمات الجمال من مستحضرات تجميل وأدوات العناية الشخصية، بالإضافة إلى كل أدوات الرياضة والأنشطة الخارجية.



ومن خلال موقع الموفر اليوم سنقدم لكم أحدث كود خصم ماكس + كود خصم نون، للاستمتاع بمتعة التسوق أثناء التوفير في المال، وشراء أفضل المنتجات العالمية بأقل الأسعار.

كود خصم ماكس

الكثير من عشاق التسوق عبر الانترنت وخاصًة في المتاجر التي تهتم بالموضة والأزياء، يهتمون كثيرًا بمعرفة أحدث العروض والتخفيضات التي يقدمها سيتي ماكس لأنهم يعلمون جيدًا أنهم سيحصلون على أكثر مما يدفعونه بالمقابل، بالإضافة إلى أنهم يستطيعون شراء تصاميم تجعلهم يظهرون بالإطلالة التي دومًا يحلمون بها، مع كود خصم ماكس لن يكون داعي للتفكير في الميزانية، وكيف سيتم شراء أحدث العلامات التجارية بأسعارها الأساسية، لأنهم يمكن الحصول على كل ما تحلمون به من ملابس، أحذية، اكسسوارات:-



●كود خصم ماكس 10% ساري كل المنتجات المتوفرة في كل الأقسام بالمتجر.

●كود خصم ماكس 30% ساري على إجمالي السلع في حقيبة الشراء.

●كود خصم ماكس يصل حتى 40% على بعض المنتجات بالمتجر.

●كود خصم ماكس 15% على كل المنتجات بمتجر الإمارات.

●كود خصم ماكس يصل حتى 60% على تشكيلة من الملابس الرجالية.

●كود خصم ماكس 50% ساري على تشكيلة من الأحذية الراقية.

كيف استخدم كود خصم سيتي ماكس من أجل التوفير في المال؟

من أجل التوفير في المال اجعلوا خطواتكم الأساسية هي زيارة موقع الموفر الذي ستحصلون منه على أحدث كود خصم ماكس، والذي سيساعدكم في شراء كل ما تحتاجون بأقل الأسعار، سواء كنتم تبحثون عن كود خصم ماكس مصر، كود خصم ماكس الإمارات، كود خصم ماكس السعودية، ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-



●بعد زيارة موقع الموفر أو استخدام تطبيق الموفر، يتم الحصول على كود خصم ماكس إما عن طريق جميع المتاجر، واختيار متجر سيتي ماكس، او اختيار أحدث كوبون من أيقونة أحدث الكوبونات.



●ثم الضغط على كود خصم ماكس حتى يتم نسخه والانتظار مرور حتى ثلاثة دقائق حتى يتم تحويل الصفحة تلقائيًا إلى متجر سيتي ماكس www.maxfashio

●ثم التسوق في كل الأقسام المتوفرة في المتجر ورؤية كل المنتجات المعروضة واختيار الأنسب لكم.



●عند اختيار المنتج المطلوب يتم الضغط عليه والقيام بإرساله في عربة التسوق.



●بعد الانتهاء من التسوق يجب الذهاب مباشرًة إلى حقيبة التسوق والذي سيتم فيها تفعيل كود خصم ماكس، يتم لصقه في المكان المخصص له، ثم الضغط على تطبيق.



●يجب الانتظار ثوانٍ قليلة حتى ملاحظة أن الكود تم تطبيقه، ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة لكم.



●ثم المرور بالخطوات المتبقية مثل اختيار طريقة الشحن والتوصيل والضغط على إكمال عملية الشراء.



ما هي وسائل الدفع المتوفرة في كود خصم ماكس City Max ؟

يتوفر طرق مختلفة يمكن من خلالها القيام بدفع قيمة الطلب حسب التي تتناسب مع العملاء مثل:-



●بطاقة الائتمان فيزا كارد أو ماستر كارد.



●جميع بطاقات الخصم الصادرة في كلًا من البحرين، السعودية، الإمارات.



●من خلال الدفع نقدًا عند الاستلام.



●أو من خلال حساب باي بال.



●إمكانية الدفع من خلال نقاط شكرنز والتي يجب أن يكون متوفر بالرصيد ما لا يقل عن 200 شكرنز.



●يمكن في متجر الإمارات الدفع عن طريق بطاقات الهدايا.



●في متجر السعودية يقبل الدفع باستخدام حساب سداد.



●يقبل الدفع بالتقسيط في متجر السعودية والإمارات شرط ألا تقل قيمة الطلب عن 1000 درهم إماراتي أو ريال سعودي، بالإضافة لضرورة توفر كل الشروط المطلوبة من أجل القيام بهذه الخطوة.

كود خصم نون

متجر نون أصبح من أهم المتاجر الالكترونية التي تقدم كل ما يحتاجه المتسوق، سواء من ملابس من أحدث الماركات العالمية، أو أدوات المطبخ والأجهزة الالكترونية الخفيفة، بالإضافة إلى كل الأجهزة اللوحية، والهواتف وكل ملحقاتها، كما انه يوفر كل الألعاب وكل مستلزمات الأطفال، هذا بجانب توفر قسم خاصًا للجمال والعطور، والذي يضم كل مستلزمات العناية والجمال ومستحضرات التجميل، وأفخم أنواع العطور الرجالية والنسائية.



ومن خلال كود خصم نون يمكن شراء أفضل المنتجات بأقل الأسعار، لأنه في الغالب تتراوح نسبته ما بين 10% وحتى 70% وأكثر مما يساهم في توفير الكثير من المال أثناء التسوق:-



●كود خصم نون 10% ساري على كل الأقسام المتوفرة بالمتجر.

●كود خصم نون يصل حتى 70% + خصم إضافي 10% بجميع متاجر نون.

●كود خصم نون السعودية بقيمة 50 ريال على جميع المنتجات بالمتجر.

●كود خصم نون 15% على جميع المنتجات الجديدة بالمتجر.

كيف استخدام كود خصم نون أثناء التسوق بالمتجر من أجل التوفير في المال؟



كود خصم نون السعودية، كود خصم الإمارات، كود خصم مصر، جميعهم يتم الحصول عليهم بطريقة واحدة، وهي عن طريق موقع الموفر، لأنه يوفر أعلى نسبة خصم، ويمكن أيضًا تحميل تطبيق الموفر كلاهما يتوفر بهما كل العروض والتخفيضات، وكوبونات خصم المتاجر.



●بعد إيجاد كود خصم نون يتم الضغط عليه للقيام بنسخه.

●ثم الانتظار حتى يتم توجيه مباشرة إلى متجر نون noon.com



●والبدء في عملية التسوق واختيار أفضل المنتجات والضغط عليها وإرسالها في عربة التسوق.



●بعد التجول بجميع أقسام المتجر، واختيار الأفضل لكما اذهبوا على الفور إلى عربة التسوق الخاصة بكم، لتطبيق كود خصم نون.



●ستجدون المكان المخصص له يتم لصق كود خصم نون، ثم الضغط على تطبيق والانتظار حتى رؤية العلامة الخضراء التي تفيد بتطبيقه.



●إتباع الخطوات الأخرى والتي تشتمل على طريقة الدفع، وطريقة التوصيل.



●ثم الضغط على إتمام الشراء.

ما هي طرق الدفع المتوفرة في متجر نون؟

●الدفع عند الاستلام.



●إمكانية الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية المختلفة، مثل Visa، MasterCard AMEX.

●أو من خلال محفظة نون والتي يجب أن يتم تزويدها بالرصيد من أجل استخدامها عند التسوق.



●أو من خلال خاصية أبل باي ولكن متوفرة فقط في بعض البلاد، لذا يجب التحقق إن كان متاح في البلد الذي يتم التسوق منها.



●إمكانية الدفع عبر الأقساط الشهرية.



