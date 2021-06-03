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الخميس، 03-06-2021 10:47 ص

أقوى منافس لـ واتساب.. هل يدعم تيليجرام إجراء مكالمات الفيديو؟

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الوكيل الإخباري _ يمتلك تطبيق التراسل الفوري المشفر "تيليجرام"  العديد من الميزات على غرار تطبيقات المراسلة الأخرى، من بينها ميزة مكالمات الفيديو التي يمكن للمستخدم الوصول إليها بسهولة من خلال النقر على جهة التي يرغب في إجراء دردشة مرئية معها.

وكما يوفر تطبيق التراسل المشفر، خيار لتشغيل أو إيقاف تشغيل كاميرا الفيديو الخاص بك قبل بدء المكالمة أو أثناء تشغيلها، بالإضافة إلى ذلك يتم تشفير مكالمات الفيديو التي يتم إجراؤها باستخدام تطبيق تيليجرام من طرف طرف.

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ويدعم تيليجرام وضع الصورة في صورة الذي يتيح للمستخدم التحقق من الرسائل الأخرى والرد عليها أثناء إجراء مكالمات الفيديو دون مقاطعة المكالمة الجارية، بالإضافة إلى تصفح الإشعارات الواردة على التطبيقات الأخرى على الهاتف الذكي، وفيما يلى نستعرض إليك أبرز المعلومات حول ميزة مكالمات الفيديو بـ تيليجرام:

يوفر تطبيق الدردشة المشفر تيليجرام دعما لإجراء مكالمات الفيديو، والتي يتم إجراؤها مجانا دون مقابل، ولكن يشترط أن يكون لديك اتصال مستقر بشبكة الإنترنت.

كما يحتوي تيليجرام على خيار لإجراء المكالمات المرئية داخل المجموعات أو القنوات، والتي تتيح لك إنشاء مكالمة فيديو جماعية للاتصال بعدد كبير من الأشخاص في وقت واحد، كما يحتوي التطبيق على ميزة الدردشة السرية، المشفرة من طرف إلى طرف مما يعني أنه لا رؤيتها إلا من قبل المرسل والمستقبل.

لا يزال إصدار الويب من تيليجرام لم يحصل على دعما لإجراء المكالمات المرئية أو الصوتية على غرار إصدار الهاتف الذكي.

 

 

المصدر : صدى البلد 

 




 

 


 

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