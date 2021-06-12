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السبت، 12-06-2021 02:26 م

أكثر من 20 مليون حساب على فيسبوك وآبل تم سرقتها من قبل هاكرز

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الوكيل الإخباري - اكتشف خبراء الأمن السيبراني، مجموعة ضخمة من البيانات المسروقة، ضم قاعدة احتوت على 26 مليونًا من بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بمستخدمي مواقع الويب الشهيرة من بينها أمازون، وآبل، وفيسبوك، ونتفليكس.

وقام قراصنة الإنترنت باستخدام نوعا من البرامج الضارة لسرقة 1.2 تيرابايت من البيانات، وأفادت صحيفة "metro"، أن تلك البيانات شملت سرقة معلومات الدفع المخزنة على حوالي 3 مليارات من أجهزة الكمبيوتر الشخصية، والتي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، وتمت جمعها بين عامي 2018 و2020.

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وبالإضافة إلى عمليات تسجيل الدخول، احتوت قاعدة البيانات المسربة على أكثر من 2 مليار ملف تعريف ارتباط و 6.6 مليون ملف آخر، تم استخراجها من تطبيقات المراسلة والبريد الإلكتروني والألعاب ومشاركة الملفات.

وكان ما يقرب من نصف هذه الملفات عبارة عن ملفات نصية، احتوى الكثير منها على بيانات اعتماد تسجيل الدخول التي ربما حفظها المستخدمون على أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم، وكما تمكن المتسللون من سرقت معلومات الدفع وبيانات الملء التلقائي من تطبيقات مثل متصفحات الويب.

وقد تم اكتشاف الأمر من قِبل شركة الأمن السيبراني NordLocker، المطورة لبرنامج تشفير نورد لوكر، عبر استخدام البرامج الضارة المجهولة لجمع البيانات من أجهزة المستخدمين، وأوضحت أن هذا النوع من البرامج الضارة يمكن شراؤه عبر الإنترنت بشكل غير قانوني مقابل 100 دولار.

وأوضح محدث باسم شركة نوردلوكر، بأن الهاكرز كشفوا عن طريق الخطأ موقع قاعدة البيانات تحتوي على 26 مليون من بيانات اعتماد تسجيل الدخول، و1.1 مليون عنوان بريد إلكتروني، وأكثر من ملياري ملف تعريف ارتباط للمتصفح، و6.6 ملايين ملف.

 

المصدر - صدى البلد 

 




 

 


 

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