ألتمان: الذكاء الاصطناعي سيتجاوز البشر في 2026

وذكر ألتمان في حديثه في بودكاست "بيغ تكنولوجي بودكاست" أن التطور الذي يتطلع إليه أكثر من غيره هو جعل الذكاء الاصطناعي "يتذكر كل تفصيل من حياتك بالكامل"، مؤكداً أن شركته تخطط للوصول إلى هذه المرحلة بحلول عام 2026، وفق ما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وتعمل "أوبن إيه آي" والشركات الأخرى على تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الاستدلال والتفكير.
وقال ألتمان: "حتى لو كانت لديك أفضل مساعد شخصي في العالم، فإنه لا يستطيع تذكّر كل كلمة قلتها في حياتك، ولا يمكنه قراءة كل الوثائق التي تكتبها، ولا يمكنه متابعة كل أعمالك يومياً وتذكّر كل التفاصيل الصغيرة، لا يمكنه أن يكون مشاركاً في حياتك إلى هذا الحد، لا يوجد إنسان يمتلك ذاكرة لا نهائية ومثالية".
وأضاف: "لكن الذكاء الاصطناعي سيكون قادراً بالتأكيد على فعل ذلك. نحن نتحدث كثيراً عن هذا الأمر، فالذاكرة حالياً ما تزال بدائية جداً وفي مراحلها الأولى".
وجاءت تصريحات ألتمان بعد أسابيع من إفادة تقارير بأنه أعلن حالة "الإنذار الأحمر" داخل شركته عقب إطلاق "غوغل" لأحدث نسخ من برنامجها "جيميناي".
وصفت "غوغل" نموذج "جيميناي 3"، في نوفمبر، بأنه سيفتح "عصراً جديداً" من الذكاء بعد أن حقق نتائج قياسية في عدد من الاختبارات.
لكن ألتمان قلل من خطورة التهديد الذي يشكله "جيميناي 3" وقال: "من الجيد أن تكون حذراً وتتحرك بسرعة عندما يبرز تهديد تنافسي محتمل. الأمر نفسه حدث معنا في السابق، وحدث في وقت سابق من هذا العام مع ديبسيك وجيميناي 3، لم يكن له، حتى الآن، التأثير الذي كنا نخشاه، لكنه كشف بعض نقاط الضعف في منتجاتنا واستراتيجياتنا، ونحن نعالج ذلك بسرعة".
ويبلغ عدد مستخدمي "أوبن إيه آي" حالياً نحو 800 مليون مستخدم، بحسب الشركة، ما يمثل 71 بالمئة من حصة سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
سكاي نيوز
-
