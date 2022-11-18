الجمعة 18-11-2022
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الجمعة، 18-11-2022 05:55 م

أمازون تبدأ بتسريح موظفين في مواجهة الأزمة الاقتصادية

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الوكيل الاخباري - أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة الأميركية ( أمازون )، آندي جاسي، أن المجموعة بدأت بتسريح موظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد شائعات مستمرة منذ أيام عن خطة اجتماعية لمجموعة العملاقة للتجارة الإلكترونية، بحسب لوس أنجلوس تايمز .

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وفي مذكرة داخلية نُشرت على موقع (أمازون) ،"ما زال الاقتصاد في وضع معقد ونحن قمنا بتعيين موظفين بسرعة في السنوات الأخيرة".


وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فأن المنصة بمختلف فروعها ستسرح نحو عشرة آلاف موظف على الأقل. ولم يؤكد جاسي هذا العدد لكنه قال: إن "العملية بدأت الأربعاء وستستمر في بداية العام المقبل 2023" .


 




 

 


 

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