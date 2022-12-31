السبت 31-12-2022
الوكيل الاخباري

الملك يعزي عشيرة الزواهرة

تحذير من السيول في الاردن غداً الاحد

الارصاد : انقلاب على الطقس وامطار غزيرة قادمة الى الاردن

رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين

بعد قرار التخفيض .. تعرّف على أسعار المحروقات محلياً بحسب التنكة

تخفيض أسعار الديزل والكاز والبنزين بنوعيه - تفاصيل

هل يمكن أن يكون عام 2023 أفضل اقتصاديا؟

وزير التربية يتفقد سير امتحان الرياضيات في عدد من القاعات

جدول أعمال مزدحم في أولى جلسات النواب بالعام الجديد

التربية تنشر اسئلة امتحان الرياضيات لتكميلية التوجيهي

السبت، 31-12-2022 02:30 م

'أمازون' تبدأ بتسليم البضائع لزبائنها باستخدام الدرونات

D47EFD48-AA20-4BE2-88C6-6EA426E147F4-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438


الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام بأن شركة Amazon بدأت بخدمات توصيل البضائع لزبائنها باستخدام الطائرات المسيّرة.

وبحسب المعلومات، فإن Amazon بدأت باختبار خدمتها الجديدة للتوصيل عبر الدرونات في مدينتين صغيرتين في الولايات المتحدة، وستوسع مجال عمل هذه الخدمات لاحقا لتشمل عدة مناطق أميركية.

اضافة اعلان

 

من جهتها، أكدت Amazon أن خدمة التوصيل الجديدة يمكن أن يستفيد منها حاليا سكان لوكفورد في كاليفورنيا، وسكان كوليج ستيشن في تكساس، وأن الراغب بالحصول على الخدمة يجب عليه تقديم طلب لينظر فيه أخصائيو الشركة يتأكدوا من إمكانية التوصيل إلى العنوان المطلوب.

ويمكن توصيل البضائع عبر الخدمة الجديدة إلى المنازل التي يوجد بجانبها فسحة صغيرة يمكن للدرون الهبوط فيها، وتشير Amazon إلى أن وزن الطرد الذي يطلبه العميل يجب ألّا يتجاوز الـ 2.5 كلغ.

 

 

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-387

ثغرة في نظام IOS 16... هذا ما تفعله بهواتف 'آيفون'

196-110727-google-logo-celebrate-new-year-2

جوجل يغير شعاره احتفالا برأس السنة الميلادية 2023

how_to_use_airpods_on_pc_or_laptop

كيف تصل سماعات أيربودز بكمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11؟

AA15JzFU

يوتيوب يختبر ميزة جديدة

تويتر

انقطاع خدمة تويتر يؤثر على آلاف المستخدمين عالميا

فيس-بوك-تحميل-مباشر

تحذير للملايين من مستخدمي فيسبوك