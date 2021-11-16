أمازون تتعرض لغرامة مالية بسبب فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - وافقت شركة أمازون على دفع غرامة قدرها 500 ألف دولار وأن تخضع للمراقبة من قبل مسؤولي كاليفورنيا بعد أن قال المدعي العام للولاية إن الشركة فشلت في إخطار العمال والسلطات الصحية بشكل كافٍ بحالات فيروس كورون الجديدة في أماكن العمل.





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وتوظف أمازون نحو 150 ألف شخص في كاليفورنيا. ويوجد معظمهم في 100 مركز تنفيذ، وهي مستودعات مترامية الأطراف حيث يتم تعبئة الطلبات وشحنها.



وتتطلب الاتفاقية، التي يجب أن يوافق عليها القاضي، من بائع التجزئة في سياتل إخطار عمال المستودعات في كاليفورنيا في غضون يوم واحد بالعدد الدقيق لحالات فيروس كورونا الجديدة في أماكن عملهم عند ظهور الحالات.

ووافقت أمازون أيضًا على إخطار الوكالات الصحية المحلية بحالات فيروس جديدة في غضون 48 ساعة. وتتوقف عن إصدار إشعارات لا تخبر الموظفين بشكل كافٍ بشأن خطة السلامة والتطهير في أمازون وحقوق العمال المتعلقة بالوباء.



وقال المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا، في بيان صحفي، إن العقوبة تأتي بعد تقديم شكوى ضد الشركة بزعم أنها لم تخطر بشكل صحيح عمال المستودعات ووكالات الصحة المحلية بشأن حالات فيروس كورونا الجديدة.

وجعلهم ذلك غير قادرين على تتبع انتشار الفيروس بشكل فعال.



وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن هذه هي الغرامة الأولى المتعلقة بتشريع كاليفورنيا الخاص بفيروس كورونا المسمى الحق في المعرفة، الذي تم تمريره في العام الماضي استجابةً لوباء فيروس كورونا.



وبموجب القانون، يتعين على أصحاب العمل تنبيه العمال الذين يحتمل تعرضهم لفيروس كورونا في غضون يوم واحد. كما يجب عليهم أيضًا الإبلاغ عن أرقام حالات فيروس كورونا إلى الوكالات الصحية المحلية في غضون 48 ساعة إذا استوفوا تعريف تفشي فيروس كورونا.

وقال بونتا في البيان الصحفي: نظرًا لأن الشركة تمتعت بمبيعات تاريخية مزدهرة مع تضاعف سعر سهمها، فشلت أمازون في إخطار عمال المستودعات والوكالات الصحية المحلية بشكل كافٍ بأرقام حالات فيروس كورونا، وغالبًا ما تركتهم غير قادرين على تتبع انتشار الفيروس بشكل فعال.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

