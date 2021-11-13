السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

اصابات اثر حادث سير على طريق اربد عمان

وزير الخارجية يشارك في أعمال منتدى صير بني ياس

الخصاونة يعفي الكايد من مهامه كمفوض لجناح الأردن في إكسبو

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة للبلديات

وظائف شاغرة للأطباء الجدد

حملة نظافة شاملة في إربد

الاوبئة : نسبة تطعيم طلبة المدارس لا تتجاوز 6%

3 وفيات إثر حوادث تدهور وتصادم السبت

منصّة زين للإبداع تحتفل بالذكرى السابعة لتأسيسها

بلدية مأدبا تنعى عامل وطن- صورة

السبت، 13-11-2021 03:26 م

أمازون تجلب ميزة اكتشاف الأشخاص إلى أجهزة Echo

شركة-أمازون


الوكيل الإخباري - بدءًا من هذا الأسبوع، يمكن لأحد مكبرات الصوت Echo و Echo Dot من شركة أمازون استخدام الموجات فوق الصوتية لاكتشاف الإشغال في منزلك وتشغيل وإيقاف الأجهزة الأخرى المتصلة مثل الأضواء أو Fire TV.

اضافة اعلان

وتم ذكر هذه الميزة للمرة الأولى في حدث أمازون للأجهزة في شهر سبتمبر. ويمكن الآن لمكبرات الصوت من الجيل الرابع Echo و Echo Dot إصدار موجة غير مسموعة من الموجات فوق الصوتية لاكتشاف ما إذا كان هناك أشخاص موجودون في الغرفة.

ويمكنك تمكين أو تعطيل هذه الميزة في تطبيق أليكسا. كما يمكنك أيضًا إعداد إجراءات الإشغال لاستخدام هذه الإمكانية الجديدة للقيام بأشياء مثل تشغيل الأضواء عند دخولك غرفة ومن ثم إيقاف تشغيلها مرة أخرى عندما تكون الغرفة فارغة.

ويمكنك أيضًا تشغيل موسيقى أو محطة راديو من أليكسا عند اكتشاف حركة بالقرب من جهاز Echo خلال فترة زمنية محددة ومن ثم إيقاف تشغيلها بمجرد مغادرتك.

ويتم سرد الوظيفة ضمن كشف الحركة في إعدادات تطبيق أليكسا لكل جهاز Echo متوافق. ويمكنك تبديل القدرة أو إيقاف تشغيلها.

وتشبه هذه الميزة أجهزة Echo Show الأحدث التي تستشعر الحركة. ولكن تعتمد على كاميراتها لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص في الغرفة.


ولا تحتوي مكبرات الصوت Echo على كاميرات نتيجة لذلك فإن الجهاز يكتشف الحركة عن طريق إصدار موجة غير مسموعة من الموجات فوق الصوتية.

 

وتنعكس هذه الموجة عبر الأشياء القريبة قبل العودة إلى ميكروفونات الجهاز.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
روبوت-1

أمريكا توظف عددًا قياسيًا من الروبوتات

فيسبوك

فيسبوك تريد تغيير عملية توصية مجلس الإشراف

تطبيق-ديسكورد

ديسكورد تركز على تقليل البريد العشوائي والاحتيال

42_4

تيك توك تتعاون مع ديزني بشأن تحويل النص إلى كلام

jbareham_180405_1777_facebook_0003.0

ميتا تريد إنشاء تجارب واقع افتراضي آمنة

واتسا

واتسآب يطلق ميزة خارقة طال انتظارها قريباً

أخبار متعلقة
Twitter-bitcoin-cryptocurrency

تويتر تبني فريقًا للتشفير يسمى Twitter Crypto

medium_2021-11-01-98a127f40a

رفع الحد الأدنى لمعدل الضريبة لشركات التكنولوجيا الكبرى

shutterstock_1569353527

أمازون تطلق أول قمرين صناعيين في أواخر عام 2022

143-113247-microsoft-exceeding-expectations-corona_700x400

مايكروسوفت تستعيد لقب الشركة العامة الأكثر قيمة

خهعغفقلات

أمازون وفيريزون تريدان توسيع تغطية 5G

a9111f8e-ade2-4636-bbcf-9a758ec9eaa2

أمازون تسيطر على نتائج البحث بعلاماتها