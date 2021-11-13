أمازون تجلب ميزة اكتشاف الأشخاص إلى أجهزة Echo

الوكيل الإخباري - بدءًا من هذا الأسبوع، يمكن لأحد مكبرات الصوت Echo و Echo Dot من شركة أمازون استخدام الموجات فوق الصوتية لاكتشاف الإشغال في منزلك وتشغيل وإيقاف الأجهزة الأخرى المتصلة مثل الأضواء أو Fire TV.





اضافة اعلان

وتم ذكر هذه الميزة للمرة الأولى في حدث أمازون للأجهزة في شهر سبتمبر. ويمكن الآن لمكبرات الصوت من الجيل الرابع Echo و Echo Dot إصدار موجة غير مسموعة من الموجات فوق الصوتية لاكتشاف ما إذا كان هناك أشخاص موجودون في الغرفة.





ويمكنك تمكين أو تعطيل هذه الميزة في تطبيق أليكسا. كما يمكنك أيضًا إعداد إجراءات الإشغال لاستخدام هذه الإمكانية الجديدة للقيام بأشياء مثل تشغيل الأضواء عند دخولك غرفة ومن ثم إيقاف تشغيلها مرة أخرى عندما تكون الغرفة فارغة.



ويمكنك أيضًا تشغيل موسيقى أو محطة راديو من أليكسا عند اكتشاف حركة بالقرب من جهاز Echo خلال فترة زمنية محددة ومن ثم إيقاف تشغيلها بمجرد مغادرتك.





ويتم سرد الوظيفة ضمن كشف الحركة في إعدادات تطبيق أليكسا لكل جهاز Echo متوافق. ويمكنك تبديل القدرة أو إيقاف تشغيلها.





وتشبه هذه الميزة أجهزة Echo Show الأحدث التي تستشعر الحركة. ولكن تعتمد على كاميراتها لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص في الغرفة.



ولا تحتوي مكبرات الصوت Echo على كاميرات نتيجة لذلك فإن الجهاز يكتشف الحركة عن طريق إصدار موجة غير مسموعة من الموجات فوق الصوتية.

وتنعكس هذه الموجة عبر الأشياء القريبة قبل العودة إلى ميكروفونات الجهاز.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية