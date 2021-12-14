أمازون تخطط لتوسيع أعمال توصيل البقالة

الوكيل الإخباري - قد تتنافس شركة أمازون قريبًا بشكل مباشر أكثر مع Instacart. وأمضت الشركة معظم العام الماضي في تجربة منتج معروف داخليًا باسم Amazon Fresh Marketplace.





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ووفقًا لتقرير جديد، تتيح الخدمة لمشتركي Prime في المملكة المتحدة طلب البقالة من علامتين تجاريتين رئيسيتين في مجال السوبر ماركت، مع التسليم في اليوم نفسه من قبل سائقي Flex.





وتخطط أمازون لتوسيع برنامج طلب البقالة والتوصيل عبر الإنترنت في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة في عام 2022.



وهذا من شأنه أن يضعها في منافسة مباشرة مع Instacart بالإضافة إلى الشركات الأخرى التي تتوسع في عمليات توصيل البقالة القائمة على التطبيقات، مثل DoorDash و Uber.



ورفضت أمازون التعليق على تفاصيل خططها. ولكن قال متحدث باسم الشركة في بيان: ينصب تركيزنا على تزويد العملاء بأفضل تجربة ممكنة عندما يتعلق الأمر بتوصيل البقالة سواء كان ذلك من Amazon Fresh أو Whole Foods Market أو أحد متاجرنا المحلية مثل Bartell في سياتل أو Morrison في لندن أو Monoprix في باريس.



وأضاف: تتيح الشراكات مع محلات البقالة الأخرى لمزيد من العملاء التسوق عبر الإنترنت. وتسمح لنا بتزويد أعضاء Prime بمزيد من الخيارات والقيمة والراحة. بينما يستفيد شركاؤنا من الرؤية المتزايدة لاختيارهم وخدمتهم.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية