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الأربعاء، 08-12-2021 01:56 م

أمازون تدخل سوق رعاية المسنين المربح

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أمازون عن الإطلاق الرسمي لخدمة الاشتراك Alexa Together، التي تستهدف العائلات التي ترعى الأعضاء المسنين الذين لا يزالون يعيشون بشكل مستقل ولكنهم بحاجة إلى دعم إضافي.

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وتتوسع الميزة، التي تم تقديمها لأول مرة في حدث الشركة لخريف 2021، ضمن منتج أمازون الحالي Alexa Care Hub وتأتي كخدمة اشتراك بسعر 19.99 دولار شهريًا أو 199 دولار سنويًا.

 

وتعد Alexa Care Hub بمثابة خدمة مجانية تستخدم أليكسا للسماح للأشخاص بتسجيل الوصول إلى أفراد الأسرة.

 

وكانت Alexa Care Hub أول محاولة للشركة لتحويل أجهزة أليكسا في المنزل إلى أداة لرعاية كبار السن من أفراد الأسرة.


وتضمنت تلك الخدمة مجموعة من الميزات التي من شأنها أن تسمح لأفراد الأسرة بمراقبة الوالدين الأكبر سنًا – بعد الحصول على إذنهم – ويمكن تغييرها إلى أنشطة معينة، مثل ما إذا كان أحد أفراد الأسرة قد طلب المساعدة، على سبيل المثال.


وتتوسع Alexa Together في مجموعة ميزات Alexa Care Hub لتجمع بين الوصول إلى خط المساعدة في حالات الطوارئ، وميزات الاستجابة للكشف عن السقوط، وخيار المساعدة عن بعد الذي يسمح لأفراد الأسرة بإدارة الإعدادات عبر جهاز الشخص المسن، وموجز نشاط لأفراد الأسرة يعلمهم عندما يكون المسن نشطًا.
وتم تصميم الميزات بحيث يجب على كلا الطرفين إكمال عملية التسجيل معًا لتمكين هذه الميزات.

 

وبمجرد الإعداد، يسمح النظام للشخص المسن بقول “أليكسا، اطلب المساعدة”، إذا احتاج إلى مساعدة طارئة في أي وقت.


ويمكن للوكيل المدرب على الطرف الآخر بعد ذلك إرسال الشرطة أو إدارة الإطفاء أو سيارة إسعاف إلى الموقع، مثل ما هو ممكن مع بعض أنظمة الأمن المنزلية.
ومع ذلك، يمكن لنظام Alexa Together أيضًا العمل مع أجهزة الجهات الخارجية لاكتشاف ما إذا كان العميل بحاجة إلى مساعدة طارئة من السقوط والمساعدة بشكل استباقي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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