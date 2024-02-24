"أمازون" تدفع 7 ملايين ريال تعويضات لعمالها في السعودية

الوكيل الإخباري- دفعت شركة أمازون الأمريكية 7 ملايين ريال تعويضات لأكثر من 700 عامل في مستودعاتها في السعودية؛ وذلك بعد تعرُّضهم لانتهاكات واستغلال، ودفعهم رسومًا غير قانونية؛ إذ اعترفت الشركة الأمريكية بحدوث مخالفات، مثل طلب دفع رسوم للتعاقد، ورسوم للتوظيف، وتكاليف أخرى.

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وبدأت "أمازون" أعمالها في السعودية عام 2020، ولديها أكثر من عشرة مواقع ومستودعات في مدن عدة كبيرة ومتوسطة في السعودية، ويقع مقرها في العاصمة الرياض.



وكان تقرير أمازون قد أشار إلى أن الانتهاكات وقعت للعاملين في مستودعات أمازون في الرياض وجدة، وذكرت شهادات لنحو 20 عاملاً من نيبال، قدَّموا للعمل في أمازون عام 2021.



وتشير هذه التعويضات إلى قوة التشريعات في السعودية التي تكفل حماية حقوق الإنسان من مواطنين ومقيمين، ومن أجل سيادة القانون والعدالة.



