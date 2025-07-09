أمازون تطلق تحذيراً عاجلاً.. لا تنقر على هذا الرابط قد يكلفك حسابك البنكي

وأوصت الشركة بتجاهل هذه الرسائل، وعدم إدخال أي معلومات خارج موقعها الرسمي أو التطبيق، وتفعيل التحقق بخطوتين لتعزيز الأمان. كما نبهت إلى إمكانية التأكد من صحة الإشعارات عبر "مركز الرسائل" ضمن الحساب الشخصي.
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