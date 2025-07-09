أمازون تطلق تحذيراً عاجلاً.. لا تنقر على هذا الرابط قد يكلفك حسابك البنكي

الوكيل الإخباري- أطلقت أمازون تحذيراً رسمياً لجميع عملائها حول العالم مع بدء موسم "Prime Day"، محذّرة من رسائل بريدية مزيفة تنتحل اسم الشركة وتطلب تجديد الاشتراك أو دفع رسوم عبر روابط احتيالية تهدف لسرقة بيانات المستخدمين.

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وأوصت الشركة بتجاهل هذه الرسائل، وعدم إدخال أي معلومات خارج موقعها الرسمي أو التطبيق، وتفعيل التحقق بخطوتين لتعزيز الأمان. كما نبهت إلى إمكانية التأكد من صحة الإشعارات عبر "مركز الرسائل" ضمن الحساب الشخصي.