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أمازون تطلق وكيل ذكاء اصطناعي للتسوق من مواقع أخرى

للا
تعبيرية
 
الأحد، 06-04-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-  تختبر شركة أمازون ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين شراء المنتجات من مواقع إلكترونية أخرى نيابةً عنهم. الميزة الجديدة، التي تُسمى "اشترِ لي"، متاحة حاليًا في مرحلة تجريبية لمجموعة مختارة من المستخدمين عبر تطبيقات أمازون على نظامي أندرويد وiOS.

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تستند الميزة على نماذج الذكاء الاصطناعي "Nova" و"Claude"، التي تستخدمها أمازون لتسهيل تجربة التسوق، حيث يمكن للمستخدمين شراء المنتجات التي لا تتوفر على منصة أمازون دون الحاجة لمغادرة التطبيق. كما يمكن للمستخدمين رؤية المنتجات التي تعرضها العلامات التجارية الأخرى من خلال قسم "تسوق من مواقع العلامات التجارية مباشرةً" الذي أطلقته أمازون قبل شهر.


عند اختيار منتج غير متاح على أمازون، يتمكن المستخدم من الضغط على زر "اشترِ لي"، حيث يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بملء تفاصيل الشراء تلقائيًا بما في ذلك عنوان التسليم وطرق الدفع، مما يجعل عملية الشراء أسرع وأسهل دون الحاجة للانتقال إلى مواقع أخرى.


الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي أمازون في الولايات المتحدة على عدد محدود من المنتجات، ولكنها تعد بتوفير تجربة تسوق مبسطة وآمنة بفضل التكامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي.

 

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