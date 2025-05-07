الأربعاء 2025-05-07 04:44 م
 

"أمازون" تطور أداة توليد أكواد بالذكاء الاصطناعي

بللا ر
تعبيرية
 
الأربعاء، 07-05-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   تعمل شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) على تطوير أداة جديدة لتوليد الأكواد البرمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحمل الاسم الرمزي "كيرو"، وفقًا لما كشفته تقارير تقنية حديثة.

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وذكر تقرير نشره موقع "تك كرانش" أن الأداة قادرة على توليد الأكواد شبه الفوري باستخدام المطالبات والبيانات المتوفرة، بالتكامل مع وكلاء ذكاء اصطناعي، بما في ذلك من جهات خارجية. كما أنها تدعم تطبيقات الويب وسطح المكتب، وتتمتع بإمكانات متعددة الوسائط.


وإلى جانب توليد الأكواد، يستطيع "كيرو" إنشاء مستندات التصميم الفني، وتحليل المشكلات المحتملة، والمساعدة في تحسين الكود، لتنافس أدوات مثل GitHub Copilot.


أمازون تمتلك حاليًا مساعد برمجة آخر باسم Q Developer، ويُتوقع أن يكون "كيرو" امتدادًا متقدمًا له. ورغم خطط إطلاقه في يونيو، فإن موعد الطرح قد يشهد تغييرات.

 

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