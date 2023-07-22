السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات من 1 - 2.3 قرش الشهر القادم

معسكر حول مشاركة الشباب بالحياة السياسية في جرش

الصيدلاني فارس سعد الدين صبرة مبارك التخرج

خبراء: علامات التغير المناخي تظهر بوضوح في الأردن

اتفاقية بين وزارة الشباب وشركة الدائرة الخضراء للبرمجيات

جامعة اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الامن العام : وفاتان إثر تدهور مركبة في وادي

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنس بحادث مؤسف

البرلمان العربي يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي لصالح قرار بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية

انطلاق بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف بالعقبة

السبت، 22-07-2023 10:07 ص

أمازون تعتزم بناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية

64bb25a4423604132b284f78


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أمازون خطة لاستثمار 120 مليون دولار لبناء منشأة لمعالجة الأقمار الصناعية في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في فلوريدا.

وتأتي هذه الخطوة مع استعداد شركة التكنولوجيا العملاقة لإطلاق أول قمر صناعي لها من أجل مشروعها الطموح، شبكة "مشروع كويبر" لنشر الإنترنت.
وسيتم بناء المنشأة في منشأة الإطلاق والهبوط التاريخية، التي تم استخدامها في السابق لمهمات مكوك الفضاء التابع لناسا.
وتقوم شركة "سبيس فوريدا" ذراع التنمية الاقتصادية الفضائية في الولاية، حالياً بتأجير وتشغيل منشأة الإطلاق والهبوط.
وأعرب فرانك ديبيلو، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس فلوريدا" عن سعادته لأن تصبح أمازون أول مستأجر كبير لمنشأة الإطلاق والهبوط، الأمر الذي يؤكد أهمية النظام البيئي الفضائي بأكمله في الولاية.
ويستهدف مشروع كويبر تأسيس شبكة واسعة تتكون من 3236 قمراً صناعياً في مدار منخفض من الأرض لتوفير اتصال عالمي عالي السرعة بشبكة الإنترنت.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
F1loLmaWIAMbSnI

شات جي بي تي بات متوفراً على أندرويد

resize

غوغل تطلق خدمة جديدة

75hez

لماذا تقوم غوغل بحذف بعض الحسابات مع الصور؟

64ba9bbd4236041d4e753339

مستخدمو تويتر حول العالم يشتكون من خلل

tiktok-generalmain60af51d9770f6

حقق رقما لم تحققه أي منصة أخرى.. 'تيك توك' يقلق هذا البلد

image

بعد حملة صارمة ضد مشاركة كلمات المرور.. ارتفاع عدد مشتركي Netflix

أخبار متعلقة
image

بعد حملة صارمة ضد مشاركة كلمات المرور.. ارتفاع عدد مشتركي Netflix

264825

9 كلمات مرور تجنب استخدامها للحماية من الاختراق

5254831

مترجم غوغل بالذكاء الاصطناعي ينطق اللغة الأجنبية بصوت المستخدم

202375191858255FH

لماذا يجب تجنب "شات جي بي تي" في العمل؟

19_2023-638233014741522121-152

تقنية تتنبأ بنجاح أي أغنية بالذكاء الاصطناعي