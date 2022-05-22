أمازون تقاضي 4 شركات بسبب التقييمات المزيفة

الوكيل الإخباري - تقاضي شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون أربع شركات، متهمة إياها بإغراق منصة التسوق الخاصة بتقييمات مزيفة عن عمد.

وتشير بيانات ثلاث من تلك الشركات الأربع إلى أن لديها ما يقرب من 350 ألف مراجع لمنتجات أمازون.

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وتعمل شركات التقييمات كوسيط غير رسمي بين الشركات والمصانع التي تبيع منتجاتها عبر منصة أمازون والأفراد الذين يكتبون مراجعات.



يحصل المراجعون على منتجات مجانية ورسوم رمزية مقابل كل مراجعة، وتتقاضى شركة التقييمات رسوما من الشركات المنتجة للبضائع لزيادة تقييماتها على موقع أمازون.



قالت أمازون إن الشركات التي تبيع منتجاتها عبر المنصة الإلكترونية لا تدرك بالضرورة أن هذا يتم عن طريق استخدام تقييمات مزيفة.

BBC arabic