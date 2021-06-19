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السبت، 19-06-2021 11:24 ص

أمازون تقلل عمولة متجرها

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الوكيل الإخباري - يجعل هذا التغيير حصة أرباح أمازون متوافقة بشكل وثيق مع السياسات الجديدة لمتجر تطبيقات آبل وجوجل.

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ومع ذلك، إذا لم يستخدم مطورو Amazon Appstore الأصغر حجمًا نسبة 10 في المئة الإضافية في أرصدة AWS، التي تنتهي صلاحيتها بعد 12 شهرًا من اكتسابها، فلن يستفيدوا كثيرًا من سياسة أمازون الجديدة كما يفعلون من سياسات آبل أو جوجل الجديدة.


وعلى العكس من ذلك، بالنسبة للمطورين الذين ينفقون أكثر من 10 في المئة من عائداتهم السنوية على رسوم AWS، سيكون برنامج Amazon Appstore الجديد أكثر فائدة من برنامج آبل أو جوجل.

 

ويجب على المطورين بمجرد إطلاق البرنامج الجديد ربط حسابات AWS الخاصة بهم بحسابات Amazon Appstore الخاصة بهم، وذلك من أجل الحصول على رصيد إضافي بنسبة 10 في المئة من AWS.


ومثل برنامج آبل، فهو برنامج يجب عليك التقدم للحصول عليه، ويمكن طردك منه، ويتم طردك تلقائيًا ويجب عليك التقدم مرة أخرى في العام التالي إذا تجاوزت أرباحك مليون دولار.


وعلى النقيض من ذلك، تقدم جوجل للمطورين تخفيض بنسبة 15 في المئة بالنسبة لأول مليون دولار في الإيرادات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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