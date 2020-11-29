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الأحد، 29-11-2020 03:26 م

أمازون تكافئ عامليها بأكثر من 500 مليون دولار

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الوكيل الاخباري - قالت شركة أمازون Amazon، إنها ستدفع 500 مليون دولار أخرى كمكافآت تدفع لمرة واحدة لموظفيها في الولايات المتحدة، الذين يعملون خلال موسم العطلات.

ووفقا لما ذكرته شبكة "cnn"، أعلنت شركة أمازون عن المكافآت ليلة "الجمعة السوداء Black Friday"، حيث بدأت الاحتجاجات ضد أمازون في ألمانيا وأماكن أخرى جارية قبل عطلة نهاية الأسبوع للتسوق المزدحمة، حيث تتعرض الشركة الأمريكية لضغوط من حملة عالمية تستهدف ممارساتها التجارية وإضرابا في أكبر أسواقها الأوروبية.

وقال نائب رئيس أمازون الأول للعمليات العالمية "ديف كلارك": "إن موظفي الخطوط الأمامية في الولايات المتحدة سيحصلون على مكافأة قدرها 300 دولار، في حين سيحصل أولئك الذين يعملون بدوام جزئي على 150 دولارا، وسيحصل موظفو المملكة المتحدة على مكافآت 300 جنيه إسترليني (400 دولار) و150 جنيها إسترلينيا (200 دولار) على التوالي.

وأوضح "كلارك" في بيان أن شركة أمازون أنفقت 2.5 مليار دولار هذا العام على "مكافآت وحوافز خاصة" لموظفيها على مستوى العالم، بما في ذلك مكافأة "عيد الشكر" التي دفعتها للعمال في شهر يونيو الماضي".

وكانت أمازون واحدة من بائعي التجزئة عبر الإنترنت التي ازدهرت اعمالهم خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتتوقع الشركة أن تتجاوز إيراداتها خلال الربع الرابع للعام الجاري 100 مليار دولار، وبذلك يصل إجمالي المبيعات لعام 2020 إلى أكثر من 370 مليار دولار، وهو أعلى بمقدار الثلث عن نفس الفترة العام الماضي.

جدير بالذكر أن شركة أمازون تواجه أمازون تدقيقا شديدا من المشرعين والنقابات الأمريكية بشأن كونها لا تفعل ما يكفي من الإجراءات الاحترازية لحماية فرق موظفيها من فيروس كورونا، حيث أعلنت شركة التجارة الأمريكية في شهر أكتوبر الماضي، أن ما لا يقل عن 19,816 من العاملين بها في الولايات المتحدة الأمريكية  أصيبوا بكوفيد 19.

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المصدر : صدى البلد



 




 

 


 

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