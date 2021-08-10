أمازون تمنحك طريقة أسهل لتقديم شكاوى

الوكيل الإخباري - تسهل شركة أمازون على المستهلكين تقديم شكوى عندما يعتقدون أنهم تعرضوا للأذى بسبب منتج من بائع تابع لجهة خارجية.

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وحدثت الشركة سياسة الإرجاع الطويلة الأمد، التي يشار إليها بضمان A-to-Z لمعالجة مطالبات المنتج المعيبة.



ويمكن للمستهلكين اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر الاتصال بالشركة للإبلاغ عن إصابة شخصية أو مطالبة بأضرار في الممتلكات بحيث تربط الشركة بعد ذلك المستهلك مع البائع.

ويتم تشجيع المشترين في الوقت الحالي على الاتصال بالبائع بشأن أي مشكلات، مما يجعل الشركة خارج العملية.



ويعالج التغيير مشكلة لطالما ابتليت بها السوق الخارجية في أمازون، حيث أصبحت المنتجات المقلدة والمنتجات غير الآمنة وحتى السلع المنتهية الصلاحية مشكلة سيئة السمعة وجذبت هذه المشاكل تدقيقًا من المشرعين والمنظمين.



ونما السوق، المكون من ملايين البائعين الخارجيين بشكل أكبر من تجارة التجزئة الخاصة بأمازون وساعد الشركة على توسيع مصادر الإيرادات الأخرى مثل خدمات العمولة والإعلانات.



واعتبارًا من الشهر المقبل يمكن للمستهلكين تقديم مطالبات بشأن المنتجات إلى الشركة مباشرة وقالت أمازون إنها تفحص المطالبات باستخدام مجموعة من خبراء الاحتيال المستقلين في مجال التأمين وأنظمة الكشف عن الاحتيال وإساءة الاستخدام.

وإذا قررت الشركة أن المطالبة صحيحة فإنها تتواصل مع البائع ويمكن للمستهلكين تقديم استئناف إذا اعتقدوا أن مطالبتهم قد تم رفضها بشكل خطأ .



وبينما يمكن للبائعين الدفاع عن منتجهم إذا اتصلت الشركة بهم فإن عملاقة التجارة الإلكترونية تتولى المطالبة إذا لم يستجب البائع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية





