الخميس 27-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 27-06-2024 04:00 م

أمازون تنافس "شات جي بي تي" بـ "روبوت" يحجز رحلات الطيران

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الوكيل الإخباري- تعمل شركة أمازون حاليًا على روبوت دردشة قائم على الذكاء الاصطناعي، يدعى "ميتيس-Metis"، لمنافسة "شات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي"، قادر على حجز الرحلات الجوية أو إطفاء الأنوار.اضافة اعلان


ومن المتوقع أن تكشف أمازون عن النموذج في حدث منتجات الخريف، المتوقع عقده في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعتمد "ميتيس" على نموذج الذكاء الاصطناعي الداخلي لأمازون المسمى "أوليمبوس-Olympus"، وهو نسخة محسنة من نموذج "تيتان-Titan".

وتم تصميم هذا المشروع الداخلي ليكون قادرًا على الوصول إلى متصفح الويب، حيث يقدم إجاباتًا نصية وصورية بطريقة تحادثية، ويشارك روابط المصادر، ويقترح أسئلة للمتابعة، بالإضافة إلى توليد الصور.

ويهدف "ميتيس" إلى العمل كوكيل للذكاء الاصطناعي، مؤتمتاً المهام المعقدة، مثل إنشاء مسارات السفر وتشغيل الأضواء وحجز الرحلات الجوية، ما يضع أمازون في منافسة مباشرة مع عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وغوغل وأنثروبيك.

يعتمد "ميتيس" على أسلوب الجيل المعزز للاسترجاع (RAG) لتعزيز دقة وموثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، عند جلب المعلومات من خارج نطاق بيانات التدريب، مما يضمن استجاباتًا محدثة مثل أسعار الأسهم الحالية.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من إصدارات الذكاء الاصطناعي السابقة من أمازون، مثل Amazon Q للمؤسسات وRufus، المساعد التسويقي الذكي الذي أُطلق في فبراير (شباط) الماضي.


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