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الثلاثاء، 14-06-2022 01:19 م

أمازون توصل الطلبات عبر طائرات مسيرة في أمريكا

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الوكيل الإخباري - تتخذ شركة أمازون خطوات لإنجاز مشروع التوصيل عبر الطائرات المسيرة الذي تأخر طويلاً. وأعلنت الشركة أنها تطلق خدمة التوصيل بالطائرات المسيرة في بلدة لوكفورد بولاية كاليفورنيا في وقت لاحق من هذا العام بعد أن تلقت الضوء الأخضر من إدارة الطيران الفيدرالية.

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وإذا مرت الموافقة التنظيمية، فإن ذلك يمثل معلمًا رئيسيًا للشركة، التي كانت تعد بإمكانية التوصيل الجوي للطرود منذ ما يقرب من عقد من الزمان.


وواجهت الشركة بعض النكسات الرئيسية، بما في ذلك مجموعة من الحوادث والتقارير عن الثغرات الأمنية والاستقالات. ولكن يشير الإعلان الجديد إلى أن أمازون واثقة من أن برنامج Prime Air أصبح جاهزًا.


وتقول أمازون إن سكان بلدة لوكفورد يكونون أول من يستلم طرود توصيل Prime التي يتم تسليمها إلى الفناء الخلفي للمنزل عبر طائرات مسيرة في وقت لاحق من هذا العام.


وهناك آلاف العناصر المؤهلة للتسليم عبر الطائرات المسيرة. ولكن أمازون لم تحدد نوع العناصر التي يمكن طلبها.


ومن المنطقي وجود نوع من القيود على الوزن، لأن معظم الطائرات المسيرة لا يمكنها حمل أكثر من بضعة كيلوجرامات من البضائع.


وتقول أمازون إنها تطور تقنية لتحسين تجنب العقبات، على الأرض وفي الجو. وتعمل على تمكين طائراتها المسيرة من العمل فيما وراء خط البصر المرئي، وهو مصطلح تقني يصف تشغيل الطائرات المسيرة على مسافات خارج النطاق المرئي الطبيعي للطيار.


ولكن شركات التوصيل عبر الطائرات المسيرة يجب أن تكون معتمدة من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، مثل الشركات التي تطير الطائرات التجارية.


وهذا يعني الحصول على شهادة Part 135 من الوكالة، التي تمكن الشركات من تشغيل خدمة التوصيل عبر الطائرات المسيرة التجارية. وحصلت أمازون على موافقة Part 135، جنبًا إلى جنب مع Wing و UPS.

 

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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