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السبت، 21-08-2021 02:29 م

أمازون توفر خدمة تتبع لمراقبة سائقي الشاحنات

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الوكيل الإخباري - تتجه شركة أمازون إلى المراقبة المباشرة للساعات التي يقضيها سائقو الشاحنات في نقل البضائع بين مستودعاتها، الأمر الذي يمكن أن يمنحها رؤية أفضل لانتهاكات السلامة المحتملة والحصول على ثروة من البيانات الأخرى.

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وطورت الشركة نسختها الخاصة من تقنية التتبع الإلكتروني للشاحنات، المعروفة باسم أجهزة التسجيل الإلكتروني، لتتبع سائقي الشاحنات الذين ينقلون حمولتها في الوقت الفعلي.

وتعتبر أجهزة التسجيل الإلكتروني مطلوبة فيدراليًا لمنع الحوادث المرتبطة بالتعب عبر الشاحنات.

ولكن يبدو الآن أن عملاقة التجارة الإلكترونية تقدم لشركائها أجهزة التسجيل الإلكتروني المخصصة. مما قد يمنحها إمكانية الوصول المباشر إلى الكثير من البيانات من الأداة.


وتعمل تقنية الشركة المسماة Relay ELD – التي سميت على اسم منصة Relay لحجز وظائف التسليم – عن طريق توصيل الأجهزة بمنفذ التشخيص بالشاحنات لجمع المعلومات مباشرة من المحرك ومن ثم تقوم بعد ذلك بإرسال تلك 
البيانات عبر البلوتوث ليتم تسجيلها في تطبيق مصاحب.


وعادةً ما تتعقب أجهزة ELD الموقع والحركة وعندما يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل الشاحنة. وذلك لمراقبة ساعات عمل السائقين.

 

ولم تؤكد الشركة بشكل صريح أنها أنشأت جهاز Relay ELD. وتقول الشركة: كما هو الحال مع العديد من الحلول، نستخدم طرفًا خارجيًا لتصنيع الأجهزة.


ويتم تقديم منتج Relay ELD لأعضاء برنامج شركاء أمازون للشحن (الذين غالبًا ما يستأجرون أيضًا شاحنات من الشركة) مع خطة لتركيبه في مئات من الشاحنات بحلول نهاية العام.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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