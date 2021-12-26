الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

وزير الاعلام : قطاع الإعلام بكامله متضرر

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

شركة تمويل ترد على ما تم تداوله مؤخراً حول نشاطها الاقراضي

الضمان: تمديد برنامج استدامة لغاية حزيران المقبل

نقابة اطباء الاسنان تتخذ قرارات مهمة

الخرابشة للصحة : اعلان عدد الاصابات لا يكفي

قرارات صادرة عن لجنة تحديث القطاع العام

الخصاونة يترأس الاجتماع الأول للجنة تحديث القطاع العام

بعد 3 اشهر.. 1500 شخص في الأردن سيحصلون على الدواء المضاد لكورونا

الغذاء والدواء: إطلاق مشروع الوصفة الطبية ذات العلامات الأمنية

الأحد، 26-12-2021 02:51 م

أمازون حظرت نفسها لفترة وجيزة عبر تويتش

امازون-تكنولوجيا-تويتش


الوكيل الإخباري - حظر موقع البث المباشر تويتش المملوك لشركة أمازون قناة Amazon Prime Video بعد أن ظهر أن مقدمة البرنامج قد كشفت عن طريق الخطأ عن جزء من جسدها أثناء العرض المباشر.

اضافة اعلان

 

وتم تعليق قناة Amazon Prime Video الرسمية الناطقة بالإسبانية من منصة تويتش، دون إبداء سبب عام. وجاء ذلك بعد مقطع من البرنامج الحواري Esto es un Late حيث وقع الحادث.

 

ولدى تويتش قواعد صارمة حول العري الجزئي أو الكامل عبر الكاميرا. كما أن المنصة لا تسمح بالمحتوى ذو الإيحاء الجنسي مثل تركيز الكاميرا على مناطق معينة من الجسد.

 

وكان مضيفو Esto es un Late في نهاية البث المباشر لعطلة نهاية الأسبوع عندما رفعت إحداهن قميصها جزئيًا، على ما يبدو مازحة أنها كانت إحدى الطرق لإنهاء البث الذي استمر لساعات. وقالت ضاحكة: نحن على وشك الحظر.

 

وانتهى البث بسرعة. ولكن في غضون ساعات قليلة، تم حظر القناة من تويتش. وقام مضيف آخر بالتغريد بعد ذلك بأن Esto es un Late هو أفضل برنامج في العالم.

وأفاد موقع أخبار الألعاب Kotaku أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حظر علامة تجارية مملوكة لشركة أمازون من تويتش.


وتم رفع حظر Prime Video Espana بعد أقل من 24 ساعة، ويبدو أن البث قد تم حذفه من القناة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
900x450_uploads,2021,12,23,d8f9360285

منظمو CES 2022 يصرون على استمرار الأحداث الشخصية

08ac893deb31925b682c43c64fa27b66

إيطاليا تكثف المحادثات مع إنتل حول مصنع رقاقات

IZg6M

بريطانيا حازمة في منع شراء فيسبوك لموقع Giphy

44

إنتل لديها لديها 10 آلاف موظف في الصين

أفضل-ألعاب-الأطفال-على-منصة-إكس-بوكس

أفضل ألعاب إكس بوكس المناسبة للأطفال

GettyImages-1227892550

تيك توك تواجه دعوى قضائية من مشرف محتوى سابق

أخبار متعلقة
a9111f8e-ade2-4636-bbcf-9a758ec9eaa2

أمازون لديها عدة طرق لتجنب أزمة سلسلة التوريد

الشركات-التكنولوجية

أهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تخلت عن الجيل الأول من مؤسسيها

amazon-profit

أمازون حققت 121 مليار دولار من رسوم البائعين

_114260042_hi062014386

مساعد أمازون يستجيب لصوت المياه الجارية

شركة-أمازون

أمازون تواجه ضغوطًا من المدعية العامة في نيويورك

twitch

تويتش تطلق أداة اكتشاف المستخدم المشبوه