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السبت، 17-07-2021 12:41 م

أمازون طلبت من آبل إزالة Fakespot

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الوكيل الإخباري - أزالت شركة آبل Fakespot، وهو تطبيق مشهور للكشف عن مراجعات المنتجات المزيفة، من متجر تطبيقاتها بعد أن اشتكت شركة أمازون من أن التطبيق قدم معلومات مضللة ومخاطر أمنية محتملة.

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ويعمل تطبيق Fakespot من خلال تحليل مصداقية مراجعات قائمة أمازون ويمنحها درجة من A إلى F، ويزود المتسوقين بتوصيات بشأن المنتجات التي تحظى برضا العملاء العالي.


وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية إنها أبلغت شركة آبل عن Fakespot للتحقيق فيه بعد أن تزايدت مخاوفها من أن نسخة معاد تصميمها من التطبيق أربكت المستهلكين من خلال عرض موقع أمازون في التطبيق مع كود Fakespot ومحتوى متراكب فوقه.

 

وأوضحت أمازون أنها لا تسمح للتطبيقات بالقيام بذلك. وأن التطبيق المعني يوفر للعملاء معلومات مضللة حول البائعين ومنتجاتهم ويضر بأعمال بائعيها ويخلق مخاطر أمنية محتملة.

 

وبعد مراجعة من آبل، لم يعد التطبيق متاحًا عبر آب ستور.


وأثبتت مراجعات المستخدمين المضللة أو الزائفة أنها مشكلة كبيرة لتجار التجزئة عبر الإنترنت، بما في ذلك عملاقة التجارة الإلكترونية.


وكثفت الشركة مؤخرًا من جهودها لاكتشاف المراجعات المزيفة، ونما سوق الأطراف الخارجية، المكون من ملايين البائعين، ليمثل أكثر من نصف إجمالي مبيعات الشركة، ولكنه أصبح أرضًا خصبة للمراجعات المزيفة والمنتجات المقلدة وغير الآمنة.

 

واتخذت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وخارجها خطوات للحد من المراجعات المزيفة داخل وخارج أمازون.


ومع استمرار انتشار المراجعات المزيفة عبر الإنترنت، ظهرت تطبيقات ومواقع خارجية لمساعدة المتسوقين على اكتشافها، مثل Fakespot و ReviewMeta و ReconBob.


وقالت آبل في بيان إن أمازون بدأت في 8 يونيو نزاعًا مع تطبيق Fakespot بشأن حقوق الملكية الفكرية.

 

وأوضحت آبل أنها زودت Fakespot بالخطوات للاحتفاظ بتطبيقه في المتجر ومنحته متسعًا من الوقت لحل المشكلة. وتواصلت مع Fakespot في 29 يونيو، قبل أسابيع من إزالة التطبيق من متجر التطبيقات.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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