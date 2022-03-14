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الإثنين، 14-03-2022 11:00 ص

أمريكا تحدث أنظمة السلامة على الطرقات لتناسب السيارات ذاتية القيادة

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الوكيل الاخباري-نشرت وزارة النقل الأمريكية، تحديثا لأنظمة السلامة على الطرق التي تتضمن للمرة الأولى المركبات التي لا تحتوي على أدوات تحكم مثل عجلات القيادة أو ”الدواسات“، في خطوة للاستجابة لمتطلبات قطاع السيارات للوصول للمركبات ذاتية القيادة بالكامل.

وقامت الوزارة من خلال الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بتحديث لأول مرة للائحة المركبات التقليدية، لتشمل أيضا المركبات المستقلة بشكل تام، حسبما ذكرت صحيفة ”الكونفيدينسيال“ الإسبانية.


 
وقال بيت بوتيجيج، وزير النقل في الولايات المتحدة: إنه ”سيكون خلال عشرينيات القرن الحالي، ضمان مواكبة معايير السلامة لتطوير أنظمة القيادة الآلية ومساعدة السائق، جزءا من مهمة السلامة في الوزارة، هذه القاعدة الجديدة هي خطوة مهمة، حيث ترسي معايير أمان قوية للمركبات المجهزة بنظام القيادة المستقلة“.

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