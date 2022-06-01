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الأربعاء، 01-06-2022 11:54 ص

أمريكا تستعيد المركز الأول في مجال الحواسيب العملاقة

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الوكيل الإخباري - استعادة الولايات المتحدة مركز الصدارة في مجال الحواسيب العملاقة في تصنيف Top500 لأقوى الأنظمة من اليابان.

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واحتل نظام فرونتير Frontier من مختبر أوك ريدج الوطني الذي يعمل عبر وحدات المعالجة المركزية AMD EPYC المركز الأول من بطل في العام الماضي، نظام Fugaku الياباني الذي يعمل عبر وحدات المعالجة المركزية ARM A64X.


ولا يزال نظام فرونتير في عملية التكامل والاختبار في مختبر أوك ريدج الوطني في ولاية تينيسي. ولكن يتم تشغيله من قبل القوات الجوية الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية.


وكان فرونتير، المدعوم من منصة Cray EX235a من مؤسسة هيوليت باكارد ومجهزة بمعالجات AMD EPYC 64C بتردد 2 جيجاهرتز، هو الجهاز الأعلى بهامش كبير أيضًا.


وتجمع منصة Cray EX الجديدة بين الجيل الثالث من وحدات المعالجة المركزية AMD EPYC المحسّنة لـ HPC و AI مع مسرعات AMD Instinct 250X وتوصيل Slingshot-11.


ويمثل فرونتير أول نظام إكساسكيل حقيقي، حيث وصل إلى ذروة 1.102 إكسافلوب على مقياس لينمارك. ويحتوي النظام على إجمالي 8730112 نواة، ويعتمد على إيثرنت جيجابت لنقل البيانات.


وفي غضون ذلك، نجح Fugaku مركز RIKEN للعلوم الحاسوبية في تحقيق أقل من نصف ذلك عند 442 بيتافلوب. وكان هذا كافياً لإبقائه في المركز الأول خلال العامين الماضيين.


ونظرًا لحقيقة أن ذروة Fugaku النظرية أعلى من حاجز 1 إكسافلوب، هناك سبب أيضًا لتسمية هذا النظام بآلة إكساسكيل أيضًا. ومع ذلك، فإن فرونتير هو النظام الوحيد القادر على إثبات ذلك في اختبار HPL المعياري.


وكان فرونتير أيضًا أكثر الحواسيب العملاقة كفاءة أيضًا. ويعمل بتردد 52.23 جيجافلوب لكل واط، وتفوق على نظام MN-3 الياباني ليحتل المركز الأول في قائمة Green500.

 

 

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