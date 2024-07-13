أمريكا .. شركة للاتصالات تكشف تسريب مكالمات ورسائل عملائها

الوكيل الإخباري- في واحدة من أكبر خروقات البيانات في تاريخ الولايات المتحدة، أعلنت شركة اتصالات عملاقة عن اختراق سجلات المكالمات والرسائل النصية لنحو 110 ملايين عميل على مدى خمسة أشهر في 2022.



ووفقًا لصحيفة "دايلي ميل"، تم الحصول على "كل" بيانات عملاء AT&T تقريبًا من قبل قراصنة. ورغم أن البيانات المكشوفة لم تتضمن أسماء العملاء، إلا أن هناك "أدوات متاحة للجمهور عبر الإنترنت" قادرة على ربط الأرقام بهويات الأشخاص، حسبما قالت الشركة.



وقالت AT&T إن محتويات تلك المكالمات أو الرسائل النصية لم يتم الوصول إليها، أو المعلومات الشخصية مثل أرقام الضمان الاجتماعي، ورغم ذلك، أشارت الشركة إلى أن المعلومات كانت كافية لتحديد الموقع الجغرافي لأفراد متعددين. وتضمنت البيانات المخترقة أيضًا سجلات من 2 يناير 2023، لعدد من العملاء.



كما تأثر عملاء الخطوط الأرضية لشركة AT&T الذين تفاعلوا مع مستخدمي الهواتف المحمولة لشركة AT&T خلال ذلك الوقت. وتضمنت مجموعة فرعية من السجلات المسروقة رقم تعريف موقع خلوي واحد أو أكثر، وهو معرفات فريدة مرتبطة بالموقع متعلقة بأبراج خلوية محددة.



وتم تنزيل البيانات المكشوفة بشكل غير قانوني من مساحة عمل على منصة سحابية تابعة لجهة خارجية، هي Snowflake، ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي الآن بالتحقيق في الحادث، حيث تم القبض على شخص واحد على الأقل.



وانخفض سهم AT&T بنسبة 2.7 في المئة في تداول ما قبل السوق يوم الجمعة بعد أن أكدت شركة الاتصالات الاختراق. وفي حال أعلنت البيانات، فإنها ستكشف عن سجلات اتصالات لأفراد بارزين مثل السياسيين والمديرين التنفيذيين والناشطين والصحفيين ومصادرهم، حسبما ذكرت بلومبرغ.

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