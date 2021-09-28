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الثلاثاء، 28-09-2021 01:02 م

أندرويد 12 يستفاد بشكل أفضل من الشاشات الكبيرة

الأندرويد-12


الوكيل الإخباري - تشير التعليمات البرمجية المسربة إلى أن هناك تحسينات كبيرة ومركزة على الطي في طريقها إلى نظام أندرويد 12.

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وأشارت التقارير السابقة إلى أن أندرويد 12 لهذا العام يتبعه تحديث طفيف، الذي من المتوقع أن يسمى أندرويد 12.1 بناءً على اصطلاحات التسمية السابقة.


ويوضح تحليل التعليمات البرمجية المسربة أن هذا التحديث قد يقدم مجموعة من التحسينات لكيفية تعامل نظام التشغيل مع الشاشات الكبيرة القابلة للطي بما في ذلك تقديم واجهة مستخدم أفضل للشاشة المنقسمة. وشاشة قفل تستخدم بشكل أفضل المساحة الأفقية وشريط المهام الجديد الذي يسهل استخدام تطبيقات متعددة في وقت واحد.

 

وتمثل هذه إضافات مفيدة من شأنها أن تقلل من حاجة الشركات المصنعة مثل سامسونج إلى بناء تحسينات واجهة المستخدم الخاصة بها والمركزة على الطي فوق نظام أندرويد للأجهزة الخاصة بهم.


وكما يشير التحليل، فإن معظم التحسينات تتعلق بكيفية استخدام نظام التشغيل بشكل أفضل لمزيد من مساحات الشاشة الأفقية.


على سبيل المثال، يسمح بعرض الإعدادات السريعة ولوحات الإشعارات في نفس الوقت جنبًا إلى جنب. وذلك بدلاً من واحدة في كل مرة. بينما يمكن الآن تقسيم شاشة القفل لإظهار الساعة على جانب واحد والإشعارات على الجانب الآخر.


وعندما يحين وقت إدخال رقم التعريف الشخصي أو كلمة المرور، يمكن الآن وضعها على يسار الشاشة أو يمينها، بدلاً من توسيطها، وذلك للسماح بإدخالها بيد واحدة عبر جهاز قابل للطي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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