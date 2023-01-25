أندرويد 14 يمنع المستخدمين من التحميل الجانبي للتطبيقات القديمة

الوكيل الإخباري - قد يمنع الإصدار التالي من أندرويد المستخدمين من تثبيت التطبيقات القديمة في بعض الظروف. واكتشف المسرب 9to5Google تغييراً في الرمز يشير إلى أن أندرويد سيمنع المستخدمين من تحميل التطبيقات الجانبية (أي تثبيتها خارج متجر Play) التي لا تستهدف الحد الأدنى من إصدار نظام التشغيل.



وسيوقف نظام التشغيل تثبيت البرامج القديمة بشكل خاص في البداية، لكن غوغل تتوقع رفع المستوى تدريجياً لتتطلب على الأقل Android 6.0 Marshmallow.



وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمان والخصوصية. ولا يمكن للبرامج الضارة استهداف الإصدارات القديمة من أندرويد فقط للهروب من إجراءات الأمان في الإصدارات الأحدث، كما تقول غوغل. وتستهدف غوغل بالفعل التطبيقات في Play Store Android 12. هذا التحديث يرفض محاولات تثبيت التطبيقات القديمة من خلال الويب أو متاجر الطرف الثالث.



ولن يؤدي ذلك إلى إحباطك تماماً إذا كان هناك تطبيق كلاسيكي كنت مصمماً على تشغيله على هاتفك، والأمر متروك لمصنعي الأجهزة، وستظل هناك طريقة لتثبيت التطبيقات. وتهدف السياسة الجديدة إلى منع المستخدمين من تثبيت البرامج الضارة عن غير قصد. وإذا قمت بتحميل تطبيق قديم على أندرويد 14 مع تشغيل هذا الإجراء، فمن المحتمل أنك تعرف بالضبط ما تفعله.



الجدير بالذكر أن غوغل تحد من التحميل الجانبي على الإطلاق. وبالنسبة للبعض، يعد هذا سبباً لشراء هاتف أندرويد بدلاً من آيفون، فأنت حر في تثبيت التطبيقات غير المتوافرة في المتجر الرسمي. ومع ذلك، فليس من المستغرب أن تقوم غوغل بفرض قيود صارمة. ولن يؤدي حظر التطبيقات القديمة إلى وضع حد للبرامج الضارة، ولكنه قد يشدد الأمان العام للنظام الأساسي، بحسب موقع إن غادجيت.

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