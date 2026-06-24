أندرويد 17 يدعم تقنية جديدة لتحسين الصوت اللاسلكي

الوكيل الإخباري- يشهد نظام أندرويد 17 تطوراً جديداً في مجال الصوت اللاسلكي مع إضافة دعم تقنية LHDC v5، التي تهدف إلى تحسين جودة الصوت عبر سماعات البلوتوث وتقليل زمن التأخير.

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وتتيح التقنية نقل الصوت عالي الدقة لاسلكياً بكفاءة أكبر، ما يوفر تجربة استماع أكثر وضوحاً وسلاسة، خاصة عند مشاهدة الفيديوهات أو ممارسة الألعاب.



ويتوفر الخيار حالياً ضمن "خيارات المطور"، ولا يظهر إلا عند توصيل سماعات بلوتوث متوافقة مع التقنية. كما أن الاستفادة الكاملة منها تتطلب استخدام مصدر صوت عالي الجودة وسماعات تدعم ترميز LHDC v5.