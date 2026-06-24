أندرويد 17 يدعم تقنية جديدة لتحسين الصوت اللاسلكي

وتتيح التقنية نقل الصوت عالي الدقة لاسلكياً بكفاءة أكبر، ما يوفر تجربة استماع أكثر وضوحاً وسلاسة، خاصة عند مشاهدة الفيديوهات أو ممارسة الألعاب.
ويتوفر الخيار حالياً ضمن "خيارات المطور"، ولا يظهر إلا عند توصيل سماعات بلوتوث متوافقة مع التقنية. كما أن الاستفادة الكاملة منها تتطلب استخدام مصدر صوت عالي الجودة وسماعات تدعم ترميز LHDC v5.
ومن المتوقع أن يساهم دمج هذه التقنية في أندرويد 17 في توسيع نطاق دعمها مستقبلاً لدى المزيد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ما يعزز تجربة الصوت اللاسلكي للمستخدمين.
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