أهم التسريبات والتكهنات عن ساعة "غوغل بيكسل" الجديدة

الوكيل الإخباري- تُعد ساعة "غوغل بيكسل" أحد الأجهزة المفضلة للكثيرين، وقد بدأت الشائعات والتسريبات تنتشر حول أحدث إصدار من ساعة بيكسل 2.



فيما يلي كل ما يجب معرفته حول ساعة غوغل بيكسل الجديدة، وفق ما أورد موقع “أندرويد بوليس” الإلكتروني:





التصميم والمواصفات



تقول التسريبات إن ساعة بيكسل 2 يمكن أن تأتي مع ترقية داخلية رئيسية، حيث أنها ستحتوي على مجموعة شرائح كوالكوم W5، التي ستعزز أداء الساعة وعمر بطاريتها.

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كما أظهرت التسريبات أن تصميم الساعة سيكون مختلفاً كثيراً عن النموذج الأول، حيث سيكون هيكلها مصنوعاً من الألومنيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، ما يعني أن جسم الساعة الجديدة قد يكون أكثر عرضة للخدوش والضربات من الموديلات القديمة.



السعر وتاريخ الإصدار



لا تتوفر الكثير من المعلومات عن سعر ساعة بيكسل 2 أو تاريخ إصدارها، ولكن من المتوقع إطلاقها في حدث غوغل في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبالنظر إلى أن الجيل الأول من ساعة بيكسل باهظ الثمن حيث يصل إلى 350 دولاراً، لذا يجب ألا يشهد الجيل الثاني زيادة كبيرة في الأسعار. حتى الآن، كل هذا مجرد تكهنات.



ما نود رؤيته في ساعة غوغل 2

عمر بطارية أفضل



يمثل عمر بطارية ساعة غوغل بيكسل مشكلة كبيرة للمستخدمين، لأنها عادة ما تنفذ بسرعة مقارنة بالساعات الأخرى، لذا يرغب المستخدمون في أن يكون عمر بطارية الساعة الجديدة أطول. وبحسب الخبراء فإن أهم شيء تحتاجه ساعة بيكسل 2 هو تحسين أداء بطاريتها، سواء باستخدام بطارية أكبر حجماً، أو إدارة طاقة أكثر ذكاءً.



حواف أصغر

تحتوي ساعة بيكسل الحالية على حواف سميكة بارزة بالنسبة لحجم الشاشة، لذا فإن المستخدمين يطمحون أن تأتي ساعة بيكسل الجديدة بحواف أصغر، لتوفير مساحة شاشة أكثر قابلية للاستخدام.



شاشة أكثر سلاسة



تقدم العديد من الساعات من منافسي غوغل، شاشات بمعدلات تحديث تبلغ 60 هرتز. يعني معدل التحديث الأعلى، رسوماً متحركة أكثر سلاسة على الشاشة. عند 30 هرتز، لا تزال الأشياء تبدو جيدة، لكن معدل التحديث الأبطأ يعد خطأً في الساعة التي تكلف 350 دولاراً، لذا يأمل الكثيرون بأن تكون الشاشة أكثر سلاسة.



خيار حجم أكبر

ساعة بيكسل الحالية متوفرة بحجم واحد، وهو 41 ملم. هذا حجم ساعة متوسط جيد، ولكن يمكن أن يبدو صغيراً على الأشخاص الذين لديهم معصم أكثر سمكاً. الساعات من المنافسين مثل آبل و سامسونغ متوفرة بأحجام متعددة، وبالتالي قد يفضل بعض المستخدمين أن تأتي ساعة بيكسل 2 بحجم أكبر.



متانة محسنة



يساعد تصميم ساعة بيكسل ذو القبة الزجاجية على التميز عن الساعات الأخرى، ولكنه أيضاً حساس، وحواف زجاج الشاشة غير محمية، مما يعني أن أي ضربة قوية يمكن أن تحطم الشاشة. ومن غير الواضح ما إذا كان بإمكان غوغل معالجة هذا القصور في ساعتها الجديدة المحتملة، دون التأثير على الشكل الجمالي.

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