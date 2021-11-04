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الخميس، 04-11-2021 01:44 م

أهم المعلومات حول التوافق الخلفي في بلاي ستيشن 5

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الوكيل الإخباري - أطلقت شركة سوني الجيل الجديد من منصة الألعاب الأشهر، بلاي ستيشن 5، منذ حوالي العام. وبالرغم من ندرة توفر المنصة إلا أنها قد حققت نجاح غير مسبوق، ولعل هذا الوضع طبيعي نظرًا لأن سنوات طويلة تفصل بين كل جيل وآخر في منصات الألعاب المنزلية.

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ولعل واحدة من أهم النقاط التي تثير اهتمام اللاعبين هي التوافق الخلفي Backwards Compatibility، وهي الخاصية التي تحدد مدى دعم كل منصة لتشغيل ألعاب الأجيال السابقة منها.

وعلى عكس منصة الألعاب المنافسة، Xbox Series X، فإن منصة سوني لا تدعم الألعاب الأقدم بشكل كامل. على عكس Xbox Series X و Series S واللذان يدعمها مئات الألعاب السابقة التي تم إصدارها لمنصات مثل إكس بوكس الأول، إكس بوكس 360، وإكس بوكس ون.

وبشكل عام فإن منصة بلاي ستيشن 5 تدعم ألعاب الجيل السابق، بلاي ستيشن 4. لكن هذه المنصة تتوفر في إصدارين، وهما الإصدار العادي، والإصدار الرقمي، ولا يدعم الأخير تشغيل أقراص الألعاب بطبيعة الحال.

 

ونظرًا إلى ذلك فإن ملاك ألعاب بلاي ستيشن 4 لن يتمكنوا من تشغيلها على الإصدار الرقمي من بلاي ستيشن 5 إلا لو قاموا بإعادة شراء النسخة الرقمية. أما بالنسبة للإصدار العادي فإنه قادر على تشغيل أقراص الألعاب الأقدم بدون مشكلة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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