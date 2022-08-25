أهم مشاكل الطابعات الشائعة وكيفية إصلاحها

الوكيل الإخباري - على الرغم من التطور الكبير الذي طرأ على الطابعات مثلها مثل غيرها من الأجهزة الإلكترونية، إلا أنها لا تزال من أكثر الأجهزة التي تتعرض للمشاكل والأعطال.



فيما يلي أهم الأعطال الشائعة التي تعاني منها الطابعات، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف أنديا:



الطابعة لا تعمل: تحقق من الطاقة والحبر

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في حال عدم عمل الطابعة، تأكد من أنها موصولة بالطاقة الكهربائية، وبداخلها ورق، ومتصلة بالنظام أو بشبكة الواي فاي، وتأكد من تثبيت الحبر بشكل صحيح.



جودة طباعة رديئة: تحقق من مستوى الحبر وإعدادات الطابعة

يمكن أن يكون ضعف جودة الطباعة نتيجة لأسباب عديدة. تعتمد جودة الطباعة على كل من الأجهزة والبرامج، مما يعني أنك بحاجة إلى التحقق من أمرين في حالة الحصول على جودة طباعة رديئة.



- تحقق مما إذا كانت طابعتك تحتوي على حبر

- تحقق فيما إذا كانت إعدادات الطابعة مضبوطة على "مسودة". إذا كانت كذلك، فاضبطها على "عادي" أو “الأفضل”



تعذر الطباعة: تحقق من الاتصال وأمر الطباعة والحبر

ترجع مشكلات الطباعة في الطابعات في الغالب إلى انخفاض الحبر أو نفاد الحبر. تحقق من مستوى الحبر، إذا كان فارغاً، استبدله أولاً ثم حاول الطباعة. أو إذا كان الحبر موجوداً، فأعد تركيب الخراطيش أو مسحوق الحبر ثم حاول الطباعة. وقد تؤدي مشاكل الاتصال إلى أخطاء في الطباعة، لذلك، تأكد من توصيل الطابعة بالنظام عبر الكابل أو الواي فاي ومن تكوينها بشكل صحيح.



انحشار الورق معظم الوقت: تحقق من محاذاة الطابعة

المشكلة الأكثر شيوعاً وراء انحشار الورق غالباً داخل الطابعة هي عدم محاذاة الورق. إليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها:



- تأكد من عدم تحميل درج الورق بشكل زائد

- اضبط منزلق درج الورق بشكل صحيح وفقاً لحجم الورق

- استخدم استكشاف الأخطاء وإصلاحها المستند إلى برنامج الطابعة لمحاذاة الورق

إذا لم يؤد ذلك إلى حل المشكلة، فقد تكون هناك بعض المشكلات المادية في الطابعة. لذا عليك الاتصال بمركز الخدمة.



سرعة الطباعة أبطأ من المعتاد: قد يرجع ذلك إلى جودة الطباعة وطبيعة الطابعة

هناك أنواع مختلفة من الطابعات ولكل منها سرعات طباعة مختلفة. على سبيل المثال، طابعات الليزر سريعة، في حين أن الطابعات النافثة للحبر بطيئة نسبياً لأنها تتطلب وقتاً لتجفيف الحبر. لذا، ضع ذلك في الاعتبار. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أن طابعتك تستغرق وقتاً أطول من المعتاد للطباعة، فهناك عوامل أخرى تحتاج إلى أخذها في الاعتبار.



تُحدث جودة الطباعة فرقاً كبيراً في سرعة الطباعة. إذا تم تعيين جودة الطباعة على خيار “الأفضل”، فستستغرق طباعة نفس الصورة أو المستند وقتاً أطول مقارنة بجودة المسودة أو الجودة القياسية.



الكمبيوتر المحمول غير قادر على اكتشاف الطابعة: تحقق من الاتصال وبرنامج التشغيل

تتطلب الطابعات برنامج تشغيل للعمل مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المتوافقة الأخرى. لذا، تحقق من تثبيت برنامج التشغيل الصحيح. إذا كان الأمر كذلك، فأعد تثبيت برنامج التشغيل. تأكد أيضاً من إجراء التوصيلات بشكل صحيح. في حالة الاتصال اللاسلكي، تحقق مما إذا كانت شبكة واي فاي تعمل والطابعة ضمن النطاق.



الطابعة غير قادرة على طباعة الألوان: تحقق من مستوى الحبر الملون ووضع الطباعة

إذا كانت طابعتك لا تطبع الألوان على الإطلاق، فتحقق مما إذا كان وضع الطباعة مضبوطاً على أبيض وأسود أو تدرج الرمادي. إذا كانت الإجابة بنعم، قم بتغييرها إلى الملون. تأكد أيضاً من احتواء خرطوشة الألوان على حبر.

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