أهم ميزات واتس آب الجديدة في 2022

الوكيل الإخباري - فيما يلي أهم الميزات الجديدة في واتس آب في 2022.

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الأمان

أضافت ميتا إجراءات تجعل واتس آب منصة آمنة، مثل القدرة على إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت، ما يسمح للمستخدمين بالبقاء على الإنترنت على واتس آب والتحكم في من يمكنه رؤيته.



كما غيرت ميتا إعداداً لإخطار المسؤول عن المجموعة فقط عند مغادر عضر فيها.



من الميزات الجديدة في 2022 أيضاً استعادة أو التراجع عن رسالة بعد إرسالها بالخطأ.



يمكن لمستخدمي واتس آب الآن إنشاء مجتمعات بمجموعات متعددة ويمجموعة جديدة داخل المجتمع.



ويمكن للمستخدمين أيضاً إنشاء استطلاعات الرأي داخل مجموعة واتس آب. كما يمكن للمسؤول عن المجموعة حذف أي رسالة، خاصة عندما تكون مزعجة. أخيراً، يمكن لمجموعة واتس آب واحدة الآن دعم ما يصل إلى 1024 عضواً، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الحد السابق.









ويمكن لواتس آب الآن استيعاب ما يصل إلى 32 شخصاً في مكالمة واحدة. وجدولة المكالمات على واتس آب مثل أي نظام أساسي احترافي للمكالمات الجماعية مثل زووم، أو دوو.



كما بات بالإمكان كتم صوت مستخدمين محددين أثناء المكالمات، وعرض إشعار عند انضمام شخص جديد إلى مكالمة جارية.



كما يمكن إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو في الخارج مجاناً.



ومع التحديث الأخير، يمكن الآن تشغيل الصوت حتى عند الخروج من الدردشة، ويمكن أيضاً معاينة مسودة الرسالة الصوتية قبل إرسالها. كما أيضاً تشغيل رسالة صوتية بسرعة 1x و 1.5x و 2x.







يمكنك الآن مشاركة ما يصل إلى 2 جيجابايت من الملفات على واتس آب، وإرسال رسائل إلى الذات على واتس آب.









وأضاف واتس آب أيضاً، إمكانية إنشاء صور شخصية رمزية ثلاثية الأبعاد مستوحاة من فيس بوك. وميزة نقل المحادثات من هاتف أندرويد إلى آي فون والعكس.

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